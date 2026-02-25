SPINETOLI – Dal 5 al 26 marzo, ogni giovedì dalle 19,30 alle 20,30, si terrà un nuovo corso gratuito di autodifesa per donne presso la palestra Danzarte in via 8 marzo 18 a Pagliare del Tronto (Spinetoli). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giovanile Picena ASD APS con il sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, e si avvale della collaborazione dei tecnici di Ares 2.00 Evolution. Il corso rientra nel progetto “Panchine rosse tutto l’anno”, nato per promuovere informazione, educazione e prevenzione sul tema della violenza contro le donne.

L’obiettivo è non solo quello di aumentare la sicurezza personale delle partecipanti, ma anche di fornire competenze tecniche e strumenti per affrontare con equilibrio eventuali situazioni di pericolo. Il corso è riservato a donne dai 16 anni in su, fino a un massimo di 30 partecipanti. È aperto anche a chi ha già frequentato corsi di autodifesa ed è interessata ad aggiornarsi. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3495711408, indicando i propri dati anagrafici.

