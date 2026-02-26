Sono già numerosi gli autori e gli artisti che si sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano per poter partecipare all’attesa kermesse musicale

ASCOLI PICENO – A due mesi e mezzo dalla finale della ventunesima edizione del “Festival

della Canzone Ascolana”, sono già numerosi gli autori e gli artisti che si

sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano per poter

partecipare all’attesa kermesse musicale (le iscrizioni si chiuderanno il 16

aprile 2026).

La manifestazione, che coinvolge un sempre crescente numero di

appassionati, è diventata negli anni una delle più importanti rassegne

canore nazionali; e in forte antitesi con altre che si sono involute, o

addirittura estinte, il Festival ascolano è cresciuto a dismisura

conquistando un’indiscussa leadership nel suo settore.

In considerazione della sempre crescente nomea del Festival, del numero

delle richieste di partecipazione e per dare ulteriore spazio ai numerosi

ospiti, l’organizzatore Gabriele Brandozzi sta valutando concretamente

l’idea di realizzare due serate a partire dal 2027.

Per la finale, programmata per il 16 maggio alle ore 21.00, saranno

selezionati 10 brani, interpretati sul palco del teatro Ventidio Basso da

singoli cantanti e gruppi musicali. Arduo sarà il compito della

commissione esaminatrice presieduta dal Prof. Giovanni Travaglini, che

dovrà selezionare le canzoni migliori.

Come nelle passate edizioni oltre ai primi tre classificati del concorso

canoro e al miglior testo “Premio Andrea e Bruno Ferretti”, sarà

assegnato il “Premio Ivan Graziani”. Altri premi andranno alla miglior

musica e al miglior coreografia e video a supporto del brano.

A decretare i vincitori sarà una giuria di esperti del settore musicale, da

giornalisti e, novità di quest’anno, anche dal pubblico presente al

Ventidio. A corroborare il festival ascolano ci sarà la partecipazione di

numerosi, importanti ospiti per un’edizione davvero speciale.

Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile e scaricabile dal sito:

www.festivalnazionalecanzonepopolare.it

