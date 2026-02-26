ASCOLI PICENO – A due mesi e mezzo dalla finale della ventunesima edizione del “Festival
della Canzone Ascolana”, sono già numerosi gli autori e gli artisti che si
sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano per poter
partecipare all’attesa kermesse musicale (le iscrizioni si chiuderanno il 16
aprile 2026).
La manifestazione, che coinvolge un sempre crescente numero di
appassionati, è diventata negli anni una delle più importanti rassegne
canore nazionali; e in forte antitesi con altre che si sono involute, o
addirittura estinte, il Festival ascolano è cresciuto a dismisura
conquistando un’indiscussa leadership nel suo settore.
In considerazione della sempre crescente nomea del Festival, del numero
delle richieste di partecipazione e per dare ulteriore spazio ai numerosi
ospiti, l’organizzatore Gabriele Brandozzi sta valutando concretamente
l’idea di realizzare due serate a partire dal 2027.
Per la finale, programmata per il 16 maggio alle ore 21.00, saranno
selezionati 10 brani, interpretati sul palco del teatro Ventidio Basso da
singoli cantanti e gruppi musicali. Arduo sarà il compito della
commissione esaminatrice presieduta dal Prof. Giovanni Travaglini, che
dovrà selezionare le canzoni migliori.
Come nelle passate edizioni oltre ai primi tre classificati del concorso
canoro e al miglior testo “Premio Andrea e Bruno Ferretti”, sarà
assegnato il “Premio Ivan Graziani”. Altri premi andranno alla miglior
musica e al miglior coreografia e video a supporto del brano.
A decretare i vincitori sarà una giuria di esperti del settore musicale, da
giornalisti e, novità di quest’anno, anche dal pubblico presente al
Ventidio. A corroborare il festival ascolano ci sarà la partecipazione di
numerosi, importanti ospiti per un’edizione davvero speciale.
Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile e scaricabile dal sito:
www.festivalnazionalecanzonepopolare.it
