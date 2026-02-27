ASCOLI PICENO – Sabato 28 febbraio, presso la Sala Conferenze del Forte Malatesta si svolgerà l’87ª Assemblea dell’Avis Comunale di Ascoli Piceno. Al termine dell’incontro verrà inaugurato il nuovo mezzo dell’associazione acquistato con il contributo delle imprese Consul System S.p.a e Straccia Packacing s.r.l.

Domani, sabato 28 febbraio, alle ore 9 presso la Sala Conferenze del Forte Malatesta, si terrà l’87ª Assemblea di AVIS Comunale di Ascoli Piceno, un appuntamento annuale di grande rilievo per l’associazione e per l’intera comunità.

Al termine dell’incontro, alle ore 11.30, alla presenza delle autorità civili e religiose, sarà inaugurato il nuovo mezzo dell’associazione, con il contributo di due imprese locali, destinato a supportare le attività di promozione della donazione del sangue e il trasporto di materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento delle iniziative sul territorio.

“Questa donazione, che ha coperto parte dei costi per l’acquisto, dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra associazioni, imprese e istituzioni – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – È attraverso queste sinergie che si costruisce una comunità più forte, solidale e attenta ai bisogni dei cittadini. Ringrazio l’AVIS e gli imprenditori per l’esempio virtuoso che oggi offrono a tutto il territorio».

«Da molti anni cercavamo risorse per l’acquisto del furgone, senza togliere fondi alle nostre attività di promozione, fondamentali per crescere – ha dichiarato la Presidente Maria Pia Mancini –. Finalmente siamo riusciti a realizzare questo sogno grazie alla preziosa collaborazione della Consul System S.p.a. e Straccia Packaging S.r.l., imprenditori del territorio che hanno creduto profondamente nella nostra mission e hanno scelto di camminare al nostro fianco per rendere possibile l’acquisto del nuovo mezzo».

L’ing. Cinzia Felici della Consul System ha sottolineato: «Sostenere AVIS per noi significa investire nella salute e nella coesione della nostra comunità. Crediamo che un’impresa debba avere anche una responsabilità sociale e contribuire in modo concreto ai progetti che generano valore per il territorio».

Anche il titolare di Straccia Packaging S.r.l., Pietro Straccia ha evidenziato il senso dell’iniziativa: «Abbiamo scelto di supportare questa realtà perché conosciamo l’impegno quotidiano dei volontari e l’importanza del loro operato. Questo mezzo non è solo un veicolo, ma uno strumento che permetterà di raggiungere più persone e diffondere con ancora maggiore efficacia il messaggio della donazione».

L’inaugurazione del nuovo mezzo rappresenta un traguardo significativo per AVIS comunale di Ascoli Piceno e un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’associazione, che continua a operare con impegno e dedizione al servizio della collettività.

