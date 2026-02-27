Nei suoi romanzi la confessione diventa materia letteraria e la provocazione uno strumento per indagare identità, memoria e relazioni, senza mai inseguire il consenso facile

OFFIDA – Offida si prepara ad accogliere Teresa Ciabatti, tra le autrici più intense e discusse del panorama letterario italiano, protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Oltre le righe – Incontro con l’autore”. L’evento si terrà sabato 14 marzo alle ore 18, al Teatro Serpente Aureo.

Scrittrice e sceneggiatrice, finalista al Premio Strega 2017, Ciabatti si è affermata negli anni come una voce unica e riconoscibile, capace di trasformare l’autobiografia in una narrazione affilata e profondamente umana. Nei suoi romanzi la confessione diventa materia letteraria e la provocazione uno strumento per indagare identità, memoria e relazioni, senza mai inseguire il consenso facile.

Durante l’incontro l’autrice presenterà il romanzo “Donnaregina” (Mondadori), un’occasione per incontrare da vicino una protagonista della narrativa contemporanea, la cui voce divide, sorprende e lascia un segno profondo nei lettori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Offida in collaborazione con la Biblioteca Comunale e la Libreria Rinascita, con l’obiettivo di offrire alla comunità momenti di confronto culturale e avvicinare il pubblico alla letteratura contemporanea.

“Questa iniziativa nasce da una visione precisa: rafforzare il ruolo della nostra biblioteca come spazio vivo e in costante crescita – ricorda l’assessora Marica Cataldi – non solo luogo di conservazione dei libri, ma presidio culturale capace di generare incontro e partecipazione. La cultura condivisa è uno strumento di crescita collettiva: è questo lo spirito che guida il nostro impegno. La risposta del pubblico a Oltre le righe ci conferma che stiamo costruendo una comunità che riconosce nella cultura un valore essenziale e irrinunciabile”.

Ingresso gratuito con prenotazione online: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-libro-donnaregina-di-teresa-ciabatti-tickets-1982349251976

