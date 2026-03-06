ASCOLI PICENO – Un incontro pubblico per approfondire uno dei temi più discussi della riforma
della giustizia: la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. È quello
organizzato dal Comitato provinciale “Sì Riforma” di Ascoli Piceno, in programma venerdì 13
marzo alle ore 18.00 presso il Business Hub di viale Benedetto Croce 16.
L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, rientra nel ciclo di appuntamenti promossi dal comitato
territoriale in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e
23 marzo, con l’obiettivo di offrire occasioni di informazione e confronto sui contenuti della riforma.
Porterà i saluti istituzionali il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. L’incontro sarà introdotto
e moderato dall’avvocato Stefano Orsini.
