ASCOLI PICENO – Con questa vittoria netta sul Ravenna per due reti a zero, grazie alla rete di Gori e al rigore realizzato da Galuppini, l’Ascoli conquista tre punti preziosissimi e sale a 62 punti, blindando il secondo posto e restando in scia all’Arezzo capolista (-4). Il Ravenna scivola a -5 dai bianconeri

Il tecnico del Ravenna, Mandorlini al termine: “Una partita difficile, abbiamo preso gol da un episodio da palla ferma, loro hanno un’identità ben precisa, noi la dobbiamo ricostruire per l’impegno che verrà. Oggi era difficile comunque, potevamo vincere ad Arezzo come qui, dobbiamo arrivare tra due mesi a poterci giocare le partite da dentro o fuori. Ringrazio i tifosi che mi hanno salutato, sono ascolano d’adozione e gli faccio tutti i miei complimenti”.

Il mister bianconero, Francesco Tomei: “Abbiamo fatto secondo me una gran partita contro una grande squadra, faccio i miei complimenti ai ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso. Nonostante le assenze, la nostra filosofia è questa che tutti si allenano a mille e tra loro sono un gruppo meraviglioso, c’è un grande senso di appartenenza e del noi, e quando manca qualcuno non si fa sentire l’assenza perché tutti si impegnano al massimo. Sul campionato? Tutto verrà rimandato fino all’ultima partita, il calcio ce lo insegna non si può pensare al futuro, bisogna sempre pensare partita per partita, oggi c’era il RAvenna e poi ci sarà il Gubbio”.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

