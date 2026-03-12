Il settore vitivinicolo è strategico per il nostro territorio e deve far fronte a diverse criticità

ASCOLI PICENO – Vinea organizza il giorno mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 16 presso l’Enoteca Regionale delle Marche a Offida un convegno sul nuovo pacchetto vino a sostegno del settore vitivinicolo dell’UE.

Le misure aggiornate sono concepite per equilibrare meglio offerta e domanda, rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici, semplificare e armonizzare le pratiche di etichettatura, incoraggiare l’innovazione, ampliare la flessibilità di impianto dei vigneti e stimolare le economie rurali attraverso il turismo enologico.

Il settore vitivinicolo è strategico per il nostro territorio e deve far fronte a diverse criticità; il convegno rappresenterà quindi un momento utile di confronto per tutte le aziende interessate.

