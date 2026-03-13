ASCOLI PICENO – La giornata Europea della Musica Antica, istituita nel 2013, viene celebrata il 21 Marzo, primo giorno di primavera e compleanno di Johann Sebastian BACH per promuovere il patrimonio millenario dell’arte musicale con manifestazioni che si svolgono in tutta Europa.
Grazie al Docente dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” il Professor Alessandro Buca, nella doppia veste di clavicembalista e costruttore di clavicembali, si avrà la possibilità di ascoltare gli splendidi concerti di Vivaldi trascritti proprio dal grande Bach per questo strumento.
Un’occasione unica e di grande interesse che lo Spontini offre alla cittadinanza e agli appassionati invitandoli al concerto che si terrà nell’Aula magna dell’Istituto sabato 21 marzo alle ore 17 con ingresso libero.
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