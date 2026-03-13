I progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali. Ai volontari sarà riconosciuta un’indennità mensile di 519,47 euro

CASTEL DI LAMA – Ama Aquilone accoglierà 14 volontari, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, nell’ambito dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale. I progetti sono stati approvati e promossi dal Cnca, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, ente accreditato di prima classe presso l’Ufficio nazionale del Servizio civile. Si tratta di un’importante opportunità per i giovani di vivere un’esperienza di impegno sociale, formazione e crescita personale, contribuendo allo sviluppo di percorsi educativi, di inclusione e di accoglienza sul territorio.

I progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali. Ai volontari sarà riconosciuta un’indennità mensile di 519,47 euro. I giovani interessati possono presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto, esclusivamente attraverso la piattaforma Domande online (Dol) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

Sono quattro i progetti attivati da AMA Aquilone. Il progetto “Connessioni educative non formali”, con sede a Casa La Navicella ad Ascoli Piceno, è rivolto ai minori in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Sempre nell’ambito educativo, il progetto “Connessioni in apprendimento”, anch’esso presso Casa La Navicella, punta a rafforzare le competenze di base in italiano e matematica degli studenti, promuovere metodi di studio efficaci e sviluppare laboratori didattici innovativi.

Il progetto “Percorsi di resilienza inclusiva” è dedicato all’assistenza di persone in condizioni di disagio o marginalità, con l’obiettivo di garantire accoglienza dignitosa e percorsi di orientamento ed empowerment. Le attività si svolgeranno presso Casa Ama a Castel di Lama, Casa Augusto Agostini a Spinetoli e Casa L’Aquilone a San Benedetto del Tronto.

Infine, il progetto “Reti di resilienza accogliente”, che si svolgerà presso Casa Aquilone (località Piagge) e Casa La Bussola CODD ad Ascoli Piceno, punta a rafforzare percorsi di accoglienza e inclusione per persone in situazione di marginalità, contribuendo a costruire comunità più solidali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Diana Di Giacinti [email protected] /370 3046237, oppure visitare il sito www.ama.coop.

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