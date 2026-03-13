L’iniziativa fa parte di un cartellone formativo più ampio che coinvolge diversi Ambiti Territoriali Sociali del territorio e che propone incontri dedicati alla lettura per la fascia 0-6 anni in più città del Piceno

OFFIDA – Il Teatro Serpente Aureo di Offida ospiterà due appuntamenti formativi dedicati alla promozione della lettura nella prima infanzia, nell’ambito del corso “Leggendo si cresce 0-6”, percorso di formazione interambito rivolto a educatori e insegnanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del Piceno.

L’iniziativa fa parte di un cartellone formativo più ampio che coinvolge diversi Ambiti Territoriali Sociali del territorio e che propone incontri dedicati alla lettura per la fascia 0-6 anni in più città del Piceno. In particolare, il ciclo di appuntamenti interessa gli ATS 21, 22, 23 e 24, con eventi organizzati a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Offida.

L’appuntamento di Offida è a cura dell’ATS 23 e si svolgerà lunedì 20 aprile e lunedì 4 maggio al Teatro Serpente Aureo.

Il percorso formativo sarà guidato da Alessia Canducci, formatrice accreditata di lettori volontari per il programma nazionale “Nati per leggere”, oltre che attrice e regista impegnata da anni nella promozione della lettura ad alta voce e nella diffusione dei libri tra i più piccoli.

Il corso sarà articolato in due moduli tematici. Il primo, “Come leggere le parole”, approfondirà il valore dei suoni, delle parole, delle onomatopee e delle filastrocche nella lettura rivolta ai bambini più piccoli.

Il secondo, “Come leggere le immagini”, accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli albi illustrati e dei silent book, partendo dai primi libri-gioco fino alle narrazioni visive.

L’appuntamento formativo è rivolto in particolare a educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici dei servizi 0-3 e delle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di offrire strumenti e metodologie per promuovere la lettura fin dai primi anni di vita.

Per partecipare è necessario compilare la modulistica ricevuta tramite i nidi e le scuole dell’infanzia e inviarla all’indirizzo email [email protected].

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

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