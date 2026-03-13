Per una settimana diversi negozi del centro e dei quartieri esporranno vetrine decorate di rosa e materiale informativo su una patologia ancora poco conosciuta ma molto diffusa, che riguarda circa una donna su dieci in età fertile

ASCOLI PICENO – Anche Ascoli Piceno aderisce alla campagna nazionale “Vetrine Consapevoli”, promossa da A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi in collaborazione con WAP – associazione dei commercianti della città. L’iniziativa si svolgerà dal 23 al 29 marzo, nel mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi.

Per una settimana diversi negozi del centro e dei quartieri esporranno vetrine decorate di rosa e materiale informativo su una patologia ancora poco conosciuta ma molto diffusa, che riguarda circa una donna su dieci in età fertile. L’obiettivo è trasformare le attività commerciali in punti di informazione e sensibilizzazione diffusi, portando il tema dell’endometriosi nella quotidianità della città.

Nel kit informativo realizzato da A.P.E. sono presenti nove cartoline speciali, ognuna con una frase scritta da una donna che convive con l’endometriosi. Nove testimonianze autentiche che raccontano la realtà quotidiana della malattia e che, accostate insieme, formano un puzzle simbolico, rappresentazione di come la consapevolezza collettiva nasca dall’unione di tante storie, informazioni e persone.

Le cartoline potranno essere prese liberamente nelle vetrine aderenti e condivise. Su ognuna è presente un QR code che rimanda al sito dell’associazione con informazioni complete sulla malattia, sui centri specialistici e sui percorsi di supporto.

«Come volontarie di A.P.E. lavoriamo ogni giorno per far conoscere l’endometriosi, una malattia che colpisce moltissime donne ma di cui ancora si parla troppo poco. Iniziative come “Vetrine Consapevoli” sono fondamentali perché portano l’informazione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. Anche una semplice cartolina presa in una vetrina e condivisa con qualcuno può diventare l’inizio di una maggiore consapevolezza. Ringrazio l’associazione WAP per aver risposto con entusiasmo alla nostra proposta, insieme si può fare sana e corretta informazione e prevenzione. Più persone conoscono l’endometriosi, più donne potranno riconoscere i sintomi e arrivare prima a una diagnosi».

Benedetta Di Lorenzo, volontaria A.P.E. Ascoli Piceno

Soddisfazione anche da parte del presidente di WAP Sara Brunone, che ha scelto di sostenere l’iniziativa coinvolgendo il tessuto commerciale cittadino: «WAP è orgogliosa di appoggiare l’iniziativa promossa da A.P.E. per sostenere la lotta contro l’endometriosi, una patologia spesso invisibile ma che colpisce milioni di donne. Dal 23 al 29 marzo alcune delle nostre vetrine si coloreranno di rosa e si accenderanno di consapevolezza: un piccolo gesto che porta con sé la speranza di contribuire a informare e sensibilizzare sempre più persone».

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che in Italia coinvolge circa 3 milioni di donne e viene spesso diagnosticata con ritardo, mediamente tra i 5 e gli 8 anni dall’insorgenza dei sintomi. Tra i segnali più frequenti ci sono forti dolori mestruali, dolori durante l’ovulazione, cistiti ricorrenti, disturbi intestinali, dolore nei rapporti sessuali e difficoltà di fertilità, che riguarda circa il 35% dei casi.

A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi è una realtà nazionale di pazienti volontarie attiva da oltre vent’anni nell’informazione e nella formazione sull’endometriosi, con progetti di sensibilizzazione, supporto e attività nelle scuole e nel mondo sanitario.

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