Gli Umbri dell’ex tecnico bianconero Mimmo Di Carlo sono a 42 punti in classifica dopo aver inanellato una serie di gare positive, l’Ascoli è seconda con 62 punti. Sono 1.175 i tifosi bianconeri presenti.

Gubbio – Ascoli, trentaduesima giornata del girone B Serie C

stadio “Barbetti” ore 14.30

Gli Umbri dell’ex tecnico bianconero Mimmo Di Carlo sono a 42 punti in classifica dopo aver inanellato una serie di gare positive, l’Ascoli è seconda con 62 punti. Sono 1.175 i tifosi bianconeri presenti.

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

GUBBIO: Krapikas, Di Bitonto, Varone (82’ Mastropietro), Rosaia (57’ Di Massimo), Signorini, Carraro, Bruscagin, Podda (57’ Djankpata), Murru (67’ Zallu), Ghirardello (67’ La Mantia), Minta. A disp.: Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Baroncelli, Fazzi, Costa, Conti. All. Di Carlo

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (70’ Pagliai), D’Uffizi (56’ Oviszach), Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna (82’ Ndoj), Curado, Gori (70’ Chakir), Milanese (70’ Corradini). A disp.: Brzan, Barosi, Del Sole, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Rizzo. All. Tomei

ARBITRO Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo è. Gli Assistenti sono Veronica Martinelli di Seregno e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia, Quarto Ufficiale Matteo Dini di Città di Castello, Operatore FVS Gian Marco Cardinali di Perugia.

RETI: 42’ rig. e 54’ rig. Gori (A), 60’ Oviszach (A), 63′ Di Massimo (G)

NOTE: ammoniti Di Bitonto (G), Nicoletti (A), Guiebre (A). Spettatori 2.418 (di cui 609 abbonati e 1.169 ospiti) per un incasso di 20.226,89 € (rateo abbonamenti 3.317,89 €). Rec. 4’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0- calcio di inizio per i rossoblù

4- OCCASIONE Gubbio, rilancio di Vitale intercettato palla per Ghirardello che serve in area l’accorrente Minta, il suo rasoterra con l’interno destro a giro è debole e para bene Vitale

5- Signorini rimane a terra dopo un contrasto aereo nella propria area con Rizzo Pinna, interviene lo staff medico. Tutto ok per il capitano del Gubbio

7 – ancora pericoloso il Gubbio con Minta che recupera un pallone sulla linea di fondo, poi serve Rosaia al limite dell’area, il quale però commette fallo su Damiani

9- OCCASIONE ASCOLI, D’Uffizi schiucchiaia per Silipo accorrente sul secondo palo, il suo impatto al volo col mancino è fuori misura

10- murato Varone dal limite che aveva un ‘ottima chance, Damiana devia in corner

12- Corner velenoso , respinge Vitale poi la palla termina sui piedi di Ghirardello che spara sopra la traversa

14- Batti e ribatti dopo un angolo di Rizzo Pinna, alla fine tentativo di Gori dal limite dell’area, debole termina a lato

15- Cross di D’Uffizi per Alagna, che cerca di impattare di testa, ma chiude in corner Murru

17’ DOPPIA GRANDE CHANCHE PER L’ASCOLI, incrocio dei pali colpito da Gori con un tiro a giro da fuori area, poi prosegue l’azione e Rizzo Pinna ci riprova para Krapikas. Il portiere poi di ferma dolorante

24- Minta in contropiede vede Vitale fuori dai pali e tenta l’eurogol da prima del centrocampo con il destro, pallone di poco sopra la traversa

30- Ammonito Di Bitonto per un intervento su Curado in ripartenza

35- Ancora Minta che si libera sulla destra, il suo tiro-cross sfiora il secondo palo ma non trova Ghirardello

38- L’Ascoli si gioca una card FVS per un possibile fallo su D’Uffizi in area (step on foot), nessun dubbio per l’arbitro che dopo la revisione assegna il rigore

42′ RIGORE PER L’ASCOLI, batte Gabriele Gori che spiazza il portiere e infila con un perfetto rasoterra incrociato e infila in rete. Undicesima rete per il bomber, sesto rigore il quarto realizzato in stagione

45′ assegnati 4 minuti di recupero

49′ termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′ riprende la gara

52- Altro calcio di rigore per l’Ascoli conquistato da D’Uffizi, per un fallo di Rosaia. Si fa male però l’attaccante bianconero che rimane a terra. Revisione al monitor dopo la chiamata della card

53′ L’arbitro conferma il rigore

54′ RIGORE ASCOLI, ancora Gori dal dischetto. Piazza col mancino ad aprire immobile il portiere rossoblù. Doppietta e dodicesimo gol in campionato per lui

56′ deve uscire D’Uffizi che nell’impatto si è fatto male al suo posto Oviszach

57′ OCCASIONE GUBBIO destro in area di esterno di Minta che termina di poco sull’esterno della rete

58- Doppio cambio Gubbio: fuori Rosaia e Podda, dentro Djankpata e Di Massimo

61- GOL ASCOLI con Oviszach, alla sua prima rete col Picchio, pescato in area da Damiani, infila di prima intenzione col destro

64- GOL Gubbio con una punizione magistrale di Di Massimo che calcia benissimo dai venti metri scavalcando la barriera

68- Doppio cambio Gubbio: escono Murru e Ghirardello, dentro Zallu e La Mantia

71- Triplo cambio Ascoli: dentro Corradini, Chakir e Pagliai, escono Gori, Milanese e Silipo

77- Ammonito Nicoletti che temporeggia per battere una punizione a centrocampo, diffidato salterà la gara con l’Arezzo

82- cambio Ascoli: entra Ndoj per Rizzo Pinna. Nel Gubbio Mastropietro per Varone

87- Buona occasione per l’Ascoli, Guiebre si invola sulla sinsitra, ser ve in area Oviszach che cerca di liberarsi poi con il destro sfiora il palo

90- La Mantia viene servito con un bel lancio e tenta il pallonetto aVitale in uscita, la palla termina sul fondo ma Di Carlo usa per un’altra card FVS, L’arbitro non assegna il penalty e conferma la sua decisione

93- Ammonito Guiebre per un fallo su La Mantia

95- Ammonito anche Chakir per un fallo su Dkankpata

96 – termina il match. La vittoria del Picchio importantissima perchè pareggia l’Arezzo e l’Ascoli vola a meno due dalla vetta

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