Dati i lavori in corso nella vicina piazza Arringo, è stato deciso il trasloco temporaneo di varie cerimonie. Giostre in programma l’11 luglio e il 2 agosto

ASCOLI PICENO – Riqualificazioni nella città delle Cento Torri.

In questi giorni sta proseguendo il montaggio della gru in piazza del Popolo ad Ascoli. Ci vorranno circa due mesi e poi si potrà dare il via all’intervento di riqualificazione che riguarderà il Palazzo dei Capitani che richiederà più o meno 18 mesi. Spostati, ovviamente, gli uffici comunali presenti all’interno dell’edificio e anche la biglietteria del teatro Ventidio Basso.

Piazza del Popolo, comunque sarà protagonista, quest’estate, di alcuni eventi legati alla Quintana. Data la riqualificazione del pavimento in piazza Arringo, il Palio degli Sbandieratori e Musici tornerà nel “salotto cittadino”. Anche la cerimonia dei Ceri verrà spostata in piazza del Popolo. Il Palio degli Arcieri, invece, si svolgerà il 20 giugno al Campo Squarcia. Tutte le info sugli eventi sono disponibili sul sito www.quintanadiascoli.it. Le Giostre si terranno l’11 luglio e il 2 agosto.

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