ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha liquidato un anticipo da 4.400.000 euro a favore di Rete

Ferroviaria Italiana per il programma di potenziamento e restyling delle stazioni ferroviarie

di Ascoli Piceno, Fabriano, Macerata e Tolentino.

Il decreto si inserisce nel quadro degli interventi finanziati dal Piano Nazionale

Complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma, in particolare nella Sub-misura A4

dedicata alle infrastrutture e alla mobilità.

L’erogazione rappresenta il 30% dell’importo

complessivo previsto per l’opera, pari a 14,8 milioni di euro (3 milioni per Fabriano, 1,8 per

Tolentino e 5 milioni rispettivamente per Ascoli e Macerata).

«Siamo dinanzi a un passaggio decisivo verso l’avvio concreto degli interventi, che puntano

a migliorare funzionalità e accoglienza delle principali stazioni del territorio regionale

colpito dal sisma – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Si tratta di un

tassello che rientra nella più ampia strategia di rigenerazione infrastrutturale

dell’Appennino marchigiano, dove il sistema dei trasporti assume un ruolo fondamentale

per connettere comunità, servizi e prospettive di sviluppo. Un investimento che si tradurrà

in stazioni più moderne, accessibili e integrate con la mobilità del futuro».

L’anticipo appena liquidato è così suddiviso: 900.000 euro per Fabriano, 1,5 milioni per

Macerata, 1,5 milioni per Ascoli e 540.000 euro per Tolentino. Tutto ciò permette all’Ente

responsabile – Rfi – di avviare operativamente il percorso previsto dal programma di

rigenerazione ferroviaria. Non si tratta di risorse destinate nello specifico alla

progettazione, ma di un’anticipazione sul finanziamento totale, che Rfi dovrà utilizzare

secondo le modalità previste dalle norme del Pnc.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.