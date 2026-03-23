Il mister: “Non era facile per niente approcciare la partita di oggi. I calciatori hanno lavorato bene durante la settimana”

ASCOLI PICENO – Soddisfazione e consapevolezza per il futuro.

L’Atletico Ascoli ha vinto 2-0 contro la Maceratese, nel pomeriggio di domenica 22 marzo al “Del Duca”, gara valevole per il girone F di serie D.

Quarto posto in classifica e PlayOff ad un passo.

A fine gara si è presentato in sala stampa, come di consueto, mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sono felice, veramente. I miei ragazzi sono stati davvero bravi a gestire una gara spigolosa. Non era facile per niente approcciare la partita di oggi. C’erano tante incognite. I calciatori hanno lavorato bene durante la settimana, faccio a loro tanti complimenti”.

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