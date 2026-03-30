ASCOLI PICENO – Amarezza comprensibile.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 29 marzo, ha perso 1-0 a Giulianova contro i padroni di casa, gara valevole per il girone F di serie D.

A fine gara, come di consueto, si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club bianconero: “Mi ero ripromesso di non parlare degli arbitraggi ma come faccio a dire che stavolta l’arbitro è stato decisivo per il risultato? Guerriero, che ha segnato la rete che ha sancito la nostra sconfitta, doveva essere espulso per netto fallo di rigore su Minucci. Faccio comunque i complimenti a mister Pergolizzi, un mio grande amico ma fortunato contro di me negli episodi…scherzi a parte, il distacco dal terzetto di vertice è dovuto al fatto che abbiamo pareggiato ben dieci volte”.

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