AREZZO – Nel post gara Mister Tomei ha commentato ai media il successo dell’Ascoli sull’Arezzo:

“Abbiamo disputato una buona partita, è stato un match equilibrato, ma i ragazzi sono rimasti sempre sereni e faccio loro i complimenti. Gare come queste sono determinate da episodi, stasera è andata bene a noi, ma il campionato è ancora lungo. Venire ad Arezzo e giocare con personalità è importante, vuol dire che sai di avere le tue armi e cerchi di fare la partita in base a come la prepariamo in settimana. L’Arezzo dall’inizio sta facendo un ottimo campionato e merita il primo posto. Per noi ogni partita è un esame, quella con l’Arezzo è una gara importante, ma mancano ancora quattro partite. Sono contento per i tre punti, ma so che non abbiamo fatto nulla, ci godiamo questa serata, piedi per terra, non si può mai essere troppo esaltati, da domani si pensa alla prossima perché abbiamo un altro scontro importante. Corazza? Ha fatto un altro regalo alla squadra e al nostro pubblico, mi fa molto piacere, si allena bene dall’inizio ed è il manifesto di questo gruppo”.

Questo il commento in sala stampa di Simone Corazza, ancora decisivo in zona Cesarini:

“Cerco sempre di farmi trovare pronto, sapevamo dell’importanza della gara, va dato merito a tutta la squadra che ci ha creduto fino alla fine. Ero tranquillo nel calciare il rigore, volevo regalare questa gioia a tutti. Quando ho segnato non ho capito più nulla, ho visto tutti correre, è stata un’esplosione di gioia e condividere tutto questo con i tifosi e i compagni è stato bellissimo. Sono contento di togliermi queste gioie personali, ma sono sempre al servizio di cose più grandi. Ora giù la testa e spingiamo sull’acceleratore”.

Foto Ascoli Calcio

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