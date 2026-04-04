Alle ore 20:45, Ascoli e Vis Pesaro si ritrovano di fronte dopo un anno per la 35ª giornata del Girone B. Non è solo un derby marchigiano: per il Picchio è il “match point” per mettere pressione all’Arezzo

Il “Del Duca” si veste a festa per il derby con la Vis Pesaro, dopo il pareggio nel match tra Samb e Arezzo i bianconeri non possono fallire.

Alle ore 20:45, Ascoli e Vis Pesaro si ritrovano di fronte dopo un anno per la 35ª giornata del Girone B. Non è solo un derby marchigiano: per il Picchio è il “match point” per mettere pressione all’Arezzo, mentre per i vissini è l’occasione per blindare i playoff. L’Ascoli al 2° posto, con 68 punti, frutto di 57 gol fatti, i cugini dellaVis Pesaro sono al 9° posto, con 43 punti).

FORMAZIONI

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (89’ Oviszach), D’Uffizi, Guiebre (80’ Galuppini), Alagna, Rizzo Pinna (68’ Chakir), Curado, Gori (68’ Corazza), Corradini (80’ Milanese). A disp. Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo. All. Tomei

VIS PESARO: Pozzi, Zoia, Tonucci, Di Renzo, Pucciarelli, Nicastro (74’ Barranco), Di Paola (74’ Durmush), Paganini, Giovannini, Machin, Lari (64’ Jallow). A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Ferrari, Fraternale, Bastianelli, Salati, Mariani, Podrini, Ventre. All. Stellone

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano

RETI: 14’ Lari (V), 93’ Chakir (A), 97’ Milanese (A)

NOTE: ammoniti Paganini (V), Guiebre (A), Pozzi (V), Mister Tomei (A), Milanese (A). Spettatori 10.167 (7.150 abbonati) per un incasso di 67.225,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 7’ st.

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara.

6- Tiro-cross di Guiebre dalla sinistra pericoloso

7- tiro a giro di Silipo Pozzi devia in corner

10- D’Uffizi sulla sinistra, tiro insidioso dal limite deviato in angolo

15- GOL Vis Pesaro di Lari, con un colpo di testa in area piccola su cross di Paganini.

17- D’Uffizi dalla lunetta sfiora l’incrocio dei pali

18- Ammonito Paganini

21- Ammonito Guiebre

29- tiro dalla distanza di Corradini, parata di Pozzi

35- Nicoletti dalla distanza, la mette sopra la traversa Pozzi

37- Stellone si gioca una card FVS per un contatto tra Curado e Zoia in area biancorossa. Arbitro al monitor lascia proseguire senza

47- fine primo tempo

SECONDO TEMPO

46- Riprende la gara.

47- Gori sfiora il palo su cross dalla destra di D’Uffizi con un bel colpo di testa

58- D’Uffizi tiro sopra la traversa

62- Silipo, tiro di prima dopo una bella triangolazione, non trova la porta

64- Cross di Silipo, palla sul braccio di Alagna che finisce in rete. L’arbitro annulla la rete

71- Ascoli gioca la card FVS per un tocco con il braccio in area su cross di Guiebre dalla sinistro. L’arbitro al monitor non concede il rigore

75- destro di Damiani dal limite vicinissimo al palo

88- Tiro di Silipo, respinge Pozzi, D’Uffizi che calcia a respinge la difesa

89- card giocata da Tomei per un intervento falloso dubbio in area su Alagna. Arbitro al monitor

90- Sette minuti di recupero

93- GOL ASCOLI con Chakir, destro dal limite batte Pozzi

96- GOL ASCOLI con Milanese, dopo un triangolo con Corazza.

98 – Corazza sfiora il tris

100 – termina la gara il Picchio aggancia in vetta l’Arezzo





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