L’attività ha lo scopo di promuovere buone pratiche per il contenimento degli sprechi, migliorare i consumi alimentari a scuola e diffondere una sempre maggiore cultura del cibo sano e sostenibile

OFFIDA – Il Comune di Offida rinnova anche quest’anno la propria adesione alla Green Food Week, l’iniziativa promossa da Foodinsider dedicata alla diffusione di una ristorazione scolastica più sana e sostenibile.

Fino al 17 aprile, le mense scolastiche del territorio parteciperanno all’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare bambini, famiglie e comunità sull’importanza di scelte alimentari attente all’ambiente. In particolare, giovedì 16 aprile, nella mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Offida, sarà proposto un menù appositamente elaborato per l’occasione, caratterizzato da piatti a basso impatto ambientale, ingredienti locali e biologici e alternative vegetali, per contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto sul pianeta.

Un piccolo gesto quotidiano che rappresenta un passo significativo verso un futuro più consapevole e sostenibile.

Nello stesso periodo, si svolgerà anche Reduce (Ricerca, EDUcazione e ComunicazionE), iniziativa inserita nel progetto “La giusta alimentazione? La trovi a scuola. Sinergie nutrizionali, ambientali e non solo”.

Saranno coinvolti gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria a Tempo Pieno di Offida, che, con la collaborazione dei docenti e dell’OSA, al termine del pranzo effettueranno la pesatura degli scarti alimentari presenti nei propri piatti, conferendoli in appositi contenitori.

L’attività ha lo scopo di promuovere buone pratiche per il contenimento degli sprechi, migliorare i consumi alimentari a scuola e diffondere una sempre maggiore cultura del cibo sano e sostenibile.

“Educare le nuove generazioni a una corretta alimentazione, sana e contro lo spreco – dichiara l’assessora Isabella Bosano – significa investire nel loro benessere e nel futuro della nostra comunità. Attraverso queste iniziative vogliamo accompagnare i bambini in un percorso di crescita che unisca salute, rispetto per l’ambiente e consapevolezza. La scuola rappresenta il luogo ideale per promuovere valori e comportamenti virtuosi che possono diventare patrimonio condiviso anche nelle famiglie”.

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