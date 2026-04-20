L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, di cittadini curiosi e sensibili al tema, e di figure di riferimento del mondo associativo impegnato ogni giorno nella tutela e nel sostegno

SPINETOLI – Un momento di sensibilizzazione ha caratterizzato l’iniziativa dedicata alla fibromialgia, domenica 19 aprile, occasione in cui è stata presentata anche una speciale panchina dipinta di viola, colore simbolo della sindrome che colpisce oltre 3 milioni di persone in Italia.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, di cittadini curiosi e sensibili al tema, e di figure di riferimento del mondo associativo impegnato ogni giorno nella tutela e nel sostegno delle persone affette da fibromialgia. Erano infatti presenti Cristina Verdecchia, referente provinciale, e Antonella Moretto, presidente dell’Associazione Fibromialgia Italia.

La panchina è stata realizzata dalla maestra d’arte Daniela Carolina Piunti, in collaborazione con Stefano Iervicella, e si inserisce all’interno del progetto promosso dal Comune nell’ambito del percorso dedicato alle panchine dipinte – come per esempio la panchina rossa del 25 novembre – che diventano un segno visibile che invita metaforicamente la comunità a soffermarsi sull’argomento.

L’assessora alla Cultura Lory Mascetti ha sottolineato il valore culturale e politico della panchina viola: “Questa iniziativa unisce linguaggio artistico e messaggio sociale, trasformando uno spazio pubblico in uno strumento comunicativo che inviti alla riflessione e alla consapevolezza, utilizzando l’arte come veicolo di denuncia e sensibilizzazione. Per questo rappresenta un alleato prezioso per le istituzioni che vogliono essere davvero vicine alle persone”.

Presenti anche il vicesindaco Piero Balestra e la delegata alla Salute Angela Cicconi, a conferma dell’attenzione istituzionale verso una patologia spesso invisibile, ma profondamente invalidante nella vita quotidiana di chi ne soffre.

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