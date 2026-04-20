ASCOLI PICENO – Rammarico ma comunque soddisfazione.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro il Fossombrone allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 19 aprile, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, a fine gara, in conferenza stampa, riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo affrontato una squadra che è scesa in campo con leggerezza, spensieratezza e con tanti giovani vogliosi di mettersi in mostra. Noi volevamo vincere per chiudere il discorso qualificazione ai PlayOff, ma abbiamo faticato un po’. Abbiamo dilapidato il vantaggio subendo un gol in mischia dove dovevamo fare più attenzione e credo che neanche il Fossombrone si aspettasse di trovare una opportunità del genere. Vogliamo andare ai PlayOff e provare a vincerli per regalare una gioia alla famiglia Giordani che lo merita. Ci proveremo fino alla fine”.

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