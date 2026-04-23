ASCOLI PICENO – Terminati in pochissimi minuti i 655 biglietti messi in vendita per il Settore Ospiti dell’Axum Molinari Stadium in occasione del match Campobasso-Ascoli in programma Domenica 26 Aprile alle ore 14:30 per l’ultima giornata del girone B del campionato di Serie C.
Ascoli Calcio informa che per la partita sarà concessa un’ulteriore dotazione di 200 biglietti, toccando così il tetto delle 855 presenze all’Axum Molinari di Campobasso.
Il Club rivolge ai propri sostenitori un accorato appello affinché raggiungano lo stadio molisano soltanto i tifosi muniti di biglietto, con l’invito a non pregiudicare la splendida stagione vissuta, confermando i comportamenti esemplari che finora hanno caratterizzato tutto il popolo piceno.
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