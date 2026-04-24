SPINETOLI – Pagliare del Tronto si prepara ad accogliere la 2ª Festa dello Sport, in programma il 26 aprile. Sarà una giornata dedicata all’attività fisica, al benessere e alla voglia di stare insieme, un’occasione speciale per tutta la comunità.

Dopo il successo della scorsa edizione, questa nuova festa si presenta come un momento di incontro, partecipazione e condivisione, nel segno della passione per lo sport.

Dalle 10 fino al tramonto, Piazza Kennedy, via Cinaglia e il Palazzetto dello Sport si trasformeranno in un grande spazio aperto a tutti, animato da esibizioni, lezioni, tornei e attività ludiche pensate per ogni età.

Sarà possibile avvicinarsi a nuove discipline sportive, vivere esperienze coinvolgenti e trascorrere del tempo in compagnia, creando ricordi belli e significativi. La giornata sarà anche un’importante occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare lo sport come strumento di unione e benessere.

“Un ringraziamento speciale va all’associazione Passi Chiari – commenta l’assessore Andrea Tassoni – il cui impegno e la cui dedizione sono stati fondamentali per la realizzazione della manifestazione. Un sentito grazie anche a tutti i partner e sponsor, in particolare a Decathlon e alle associazioni locali, che hanno contribuito a rendere possibile questo evento. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: partecipate e portate con voi amici e familiari. Sarà una splendida opportunità per vivere insieme una giornata all’insegna dello sport, della gioia e della condivisione”.

Anche il sindaco Alessandro Luciani si unisce con calore a questo messaggio: “Questa è una visione di una comunità forte, unita e attiva. Insieme celebriamo il nostro impegno per il benessere e la vitalità di Pagliare del Tronto. Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata ricca di energia, emozioni e sorrisi”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.