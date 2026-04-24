Dopo una selezione decisamente rigorosa, sono stati undici i brani ammessi alla finalissima e comunicati all’organizzatore del Festival Gabriele Brandozzi

ASCOLI PICENO – Si è chiusa la prima fase del “Festival della Canzone Ascolana”,

sono state tante le canzoni (inedite e in dialetto ascolano) giunte alla

commissione esaminatrice presieduta dal Professor Giovanni Travaglini.

Dopo una selezione decisamente rigorosa, sono stati undici i brani

ammessi alla finalissima e comunicati all’organizzatore del Festival

Gabriele Brandozzi.

A detta della commissione, alcuni dei brani giunti in redazione, pur ben

strutturati, non contenevano le caratteristiche idonee per una kermesse

canora che ha peculiarità ben definite inerenti il dialetto e conseguentemente sono state escluse.

Questo l’elenco (non in ordine d’uscita) delle canzoni finaliste e degli

interpreti che si esibiranno sul palco del teatro Ventidio Basso il 16

maggio 2026 dalle ore 21.

“Ascule mié” – Interpreti: Luigi De Angelis, Marco Massi, Roberto Seghetti,

Giuseppe Galanti, Umberto Ranalli.

”Mette lu Laike e nasconne la mà”- Interprete: Carla and the likes

“Me sò nnammerata de n’Asculà”- Interprete: Camilla Palmisano

“Middie e Maria a lu mare”- Interprete: Pino Scarpellini

“Ascule pé me” Interprete: Lycia Gissi

“ Ne’ ghie manca cósa all’Asculà”- Interprete Valentina Auriemma

“Ascule ne nze po’ raccuntà ” – Interprete: Maurizio Bucci

“’Na scappatèlla”- Interprete: Marika Nespeca

“ Ticchete Tàcchete, Ticchete Tà“ – Interprete: Luigi Coccia

“La Guerra de li strezzì ”- Interprete: Maria Chiara Sabbatini

“Scì ho!”- Interprete: Daniele Di Flavio

Durante la finale, nello splendido scenario del massimo ascolano, ampio

spazio sarà riservato ai numerosi ospiti e ad altre importanti iniziative, per

una edizione del Festival davvero speciale.

I biglietti per assistere alla serata finale, in programma Sabato 16 maggio

alle ore 21, sono disponibili presso la biglietteria del teatro in Piazza

Arringo 7 e attraverso le piattaforme Vivaticket e Happyticket.

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