ASCOLI PICENO – Si è chiusa la prima fase del “Festival della Canzone Ascolana”,
sono state tante le canzoni (inedite e in dialetto ascolano) giunte alla
commissione esaminatrice presieduta dal Professor Giovanni Travaglini.
Dopo una selezione decisamente rigorosa, sono stati undici i brani
ammessi alla finalissima e comunicati all’organizzatore del Festival
Gabriele Brandozzi.
A detta della commissione, alcuni dei brani giunti in redazione, pur ben
strutturati, non contenevano le caratteristiche idonee per una kermesse
canora che ha peculiarità ben definite inerenti il dialetto e conseguentemente sono state escluse.
Questo l’elenco (non in ordine d’uscita) delle canzoni finaliste e degli
interpreti che si esibiranno sul palco del teatro Ventidio Basso il 16
maggio 2026 dalle ore 21.
“Ascule mié” – Interpreti: Luigi De Angelis, Marco Massi, Roberto Seghetti,
Giuseppe Galanti, Umberto Ranalli.
”Mette lu Laike e nasconne la mà”- Interprete: Carla and the likes
“Me sò nnammerata de n’Asculà”- Interprete: Camilla Palmisano
“Middie e Maria a lu mare”- Interprete: Pino Scarpellini
“Ascule pé me” Interprete: Lycia Gissi
“ Ne’ ghie manca cósa all’Asculà”- Interprete Valentina Auriemma
“Ascule ne nze po’ raccuntà ” – Interprete: Maurizio Bucci
“’Na scappatèlla”- Interprete: Marika Nespeca
“ Ticchete Tàcchete, Ticchete Tà“ – Interprete: Luigi Coccia
“La Guerra de li strezzì ”- Interprete: Maria Chiara Sabbatini
“Scì ho!”- Interprete: Daniele Di Flavio
Durante la finale, nello splendido scenario del massimo ascolano, ampio
spazio sarà riservato ai numerosi ospiti e ad altre importanti iniziative, per
una edizione del Festival davvero speciale.
I biglietti per assistere alla serata finale, in programma Sabato 16 maggio
alle ore 21, sono disponibili presso la biglietteria del teatro in Piazza
Arringo 7 e attraverso le piattaforme Vivaticket e Happyticket.
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