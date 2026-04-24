ASCOLI PICENO – Dalle ore 10 di domani, sabato 25 aprile, e fino alle ore 19:00, saranno in vendita gli ulteriori 200 biglietti, validi per assistere a Campobasso-Ascoli. Anche in questo caso non sarà attiva la vendita online, quindi sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente nei punti fisici Ciaotickets.

INDICAZIONI SETTORE OSPITI: I residenti nella regione Marche potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card dell’Ascoli Calcio. I tifosi bianconeri non residenti nella regione Marche potranno acquistare il biglietto nel settore ospiti in tutti i punti vendita fisici Ciaotickets esclusivamente se in possesso della Fidelity Card. Prezzi: Curva Sud Ospiti: €15 + diritti di prevendita.

Tutto pronto all’Axum Molinari Stadium per il match di domenica 26 aprile tra Campobasso e Ascoli. Il Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) ha ultimato un piano millimetrico per gestire quello che si preannuncia come un evento ad alto impatto, non solo per il valore sportivo — con i rossoblù proiettati verso i play-off e l’Ascoli che potrebbe festeggiare la promozione diretta — ma anche per l’imponente afflusso di pubblico previsto.
Per rispondere alla massiccia mobilitazione dei tifosi bianconeri, è stato disposto un “upgrade” dei posti nel settore ospiti, ora interamente riservato ai marchigiani. Una scelta strategica per garantire un’accoglienza ordinata e, contemporaneamente, disincentivare le partenze “al buio”: l’Ascoli Calcio ha infatti già invitato i propri sostenitori a non mettersi in viaggio se sprovvisti di biglietto, dato che l’impianto non dispone di ulteriori spazi, né interni né esterni.

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