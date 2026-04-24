ASCOLI PICENO – Dalle ore 10 di domani, sabato 25 aprile, e fino alle ore 19:00, saranno in vendita gli ulteriori 200 biglietti, validi per assistere a Campobasso-Ascoli. Anche in questo caso non sarà attiva la vendita online, quindi sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente nei punti fisici Ciaotickets.

INDICAZIONI SETTORE OSPITI: I residenti nella regione Marche potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card dell’Ascoli Calcio. I tifosi bianconeri non residenti nella regione Marche potranno acquistare il biglietto nel settore ospiti in tutti i punti vendita fisici Ciaotickets esclusivamente se in possesso della Fidelity Card. Prezzi: Curva Sud Ospiti: €15 + diritti di prevendita.