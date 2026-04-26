CAMPOBASSO – Al termine di Campobasso-Ascoli, il Presidente Bernardino Passeri ha commentato in sala stampa l’epilogo del campionato

“Andare sotto la curva quando si vince è facile, ma bisogna andare soprattutto quando si perde, per questo alla fine ho voluto salutare i nostri tifosi, ci hanno dato una marcia in più. Ricordo quel patto che abbiamo fatto all’inizio della stagione: cittadini, tifosi, stampa, istituzioni e squadra, tutti uniti. Se ripensiamo a sei mesi fa oggi dico che quello che abbiamo raggiunto è stato un ottimo traguardo, poi è normale che quando sei vicino all’obiettivo speri in meglio, ma l’Arezzo ha fatto il suo, oggi non dipendeva solo da noi, quindi, anche se avessimo vinto, sarebbe stato comunque promosso l’Arezzo. A fine gara i ragazzi non erano ovviamente contenti, speravamo tutti in qualcosa di più, ora abbiamo un’altra opportunità e ce la giochiamo con tutte le nostre forze, i playoff li vogliamo vincere, non abbiamo intenzione di abdicare. Ora un po’ di riposo e poi ripartiamo con questo mini campionato, che vogliamo vincere, d’altra parte con questo tifo non possiamo non andare sempre al massimo”.

Mister Tomei: “Amareggiato, ma orgoglioso di squadra e tifosi”.

Mister Francesco Tomei in sala stampa è andato oltre l’amarezza del momento, rendendo merito alla squadra per il percorso fatto: “Siamo amareggiati, ma voglio rivolgere i complimenti ai ragazzi per il percorso e il lavoro enorme fatto. A fine partita ho detto loro che dovevano avere la testa alta perché hanno dato il 110% per tanto tempo. Se non avessimo trovato un portiere in giornata di grazia, avremo potuto vincere la partita. Oggi abbiamo alzato volutamente gli uomini perché avevamo un solo risultato e un po’ l’abbiamo pagato. La nostra gente riconosce sempre l’impegno dei ragazzi e per questo sono orgoglioso sia della squadra che del nostro popolo. Tutti siamo amareggiati, ma siamo orgogliosi. Oggi avevamo da giocarci il jolly che si siamo guadagnati, meritavamo questa chance ma le cose non posso andare sempre come si vuole. Complimenti all’Arezzo, avversario forte, ha saputo tener botta, ma complimenti anche ai nostri ragazzi, non c’è rammarico su nulla, abbiamo dato il massimo, più di questo non potevamo fare. Adesso un po’ di riposo e il piacere sarà giocare di nuovo davanti alla nostra gente, il calcio dà sempre una seconda possibilità e noi l’avremo coi play off”.

👑 #LungaVitaAllaReginaMister Tomei: “Amareggiato, ma orgoglioso di squadra e tifosi”.

Mister Francesco Tomei in sala stampa è andato oltre l’amarezza del momento, rendendo merito alla squadra per il percorso fatto: “Siamo amareggiati, ma voglio rivolgere i complimenti ai ragazzi per il percorso e il lavoro enorme fatto. A fine partita ho detto loro che dovevano avere la testa alta perché hanno dato il 110% per tanto tempo. Se non avessimo trovato un portiere in giornata di grazia, avremo potuto vincere la partita. Oggi abbiamo alzato volutamente gli uomini perché avevamo un solo risultato e un po’ l’abbiamo pagato. La nostra gente riconosce sempre l’impegno dei ragazzi e per questo sono orgoglioso sia della squadra che del nostro popolo. Tutti siamo amareggiati, ma siamo orgogliosi. Oggi avevamo da giocarci il jolly che si siamo guadagnati, meritavamo questa chance ma le cose non posso andare sempre come si vuole. Complimenti all’Arezzo, avversario forte, ha saputo tener botta, ma complimenti anche ai nostri ragazzi, non c’è rammarico su nulla, abbiamo dato il massimo, più di questo non potevamo fare. Adesso un po’ di riposo e il piacere sarà giocare di nuovo davanti alla nostra gente, il calcio dà sempre una seconda possibilità e noi l’avremo coi play off”.

Nicoletti: “Playoff seconda strada di accesso a un sogno”.

Manuel Nicoletti ha parlato così nella sala stampa dell’Axum Molinari di Campobasso: “Siamo orgogliosi di tutto l’ambiente bianconero, ci credevamo ma ora abbiamo i playoff, che rappresentano la seconda strada di accesso a un sogno. I tifosi ci hanno trasmesso una carica incredibile e, dopo la gara, ci hanno fatto capire che non siamo soli. È normale che a fine partita c’erano facce deluse, è stata una settimana molto carica, ma ora testa giù per disputare i playoff, che possono anche azzerare i valori delle squadre, ma non la nostra idea di gioco”.

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