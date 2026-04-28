COMUNANZA – Si è svolto oggi 28 aprile a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di concertazione dedicato alla vertenza Beko Europe, al quale ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Tiziano Consoli, insieme al dirigente Massimo Rocchi.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Consoli ha ribadito la necessità di un piano di investimenti dettagliato e concreto per i siti produttivi di Comunanza e Fabriano, per garantire il futuro produttivo e occupazionale dei territori coinvolti: “Abbiamo richiesto – ha detto – ancora una volta un programma preciso, con tempistiche definite ed evidenze realizzative”.

Un punto centrale riguarda la possibilità di rilancio industriale dei siti, anche alla luce di potenziali margini di crescita produttiva: un incremento stimato del 2,70% per Comunanza e del 6,50% per Melano. “In presenza di questi segnali – ha aggiunto Consoli – la Regione è pronta a sostenere percorsi di reindustrializzazione, puntando al mantenimento e, se possibile, all’incremento dei livelli occupazionali”.

La disponibilità della Regione si estende anche agli strumenti di politica attiva del lavoro, in particolare attraverso il reskilling dei lavoratori, come previsto anche dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), nell’ottica di favorire il reinserimento nel ciclo produttivo.

“Resta imprescindibile – ha ribadito Consoli – la chiarezza sugli investimenti annunciati. I 62 milioni di euro previsti per il sito di Melano non risultano ancora concretamente visibili, così come i 3 milioni destinati all’efficientamento energetico a Comunanza, dove la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è previsto solo nei prossimi mesi”.

Nel suo intervento, Consoli ha inoltre richiamato il quadro normativo vigente, evidenziando come le misure legate alla Golden Power prevedano un impegno preciso da parte dell’azienda: a fronte del sostegno pubblico, in particolare per la cassa integrazione in deroga, devono essere realizzati investimenti concreti.

Infine, è stato ricordato che l’articolo 7 dell’Accordo quadro 2024 stabilisce che la concessione della cassa integrazione straordinaria debba essere accompagnata da un percorso di riqualificazione del personale. “Su questo – ha concluso Consoli – la Regione conferma la propria piena disponibilità a collaborare”.

La Regione continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del confronto, ribadendo la centralità di un piano industriale credibile per garantire il futuro produttivo e occupazionale dei territori coinvolti. Sul tavolo nei prossimi mesi anche una visita ai due stabilimenti di Melano e Comunanza insieme alla direzione Beko Europe.

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