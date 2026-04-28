ASCOLI PICENO – L’opposizione in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, con prima firmataria la consigliera Marta Luzi, in merito alla trasparenza e alla programmazione della Fondazione “Ascoli Cultura” e, più in generale, alle politiche culturali del Comune di Ascoli Piceno.

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare chiarezza su alcuni aspetti ritenuti centrali per la vita culturale della città, anche alla luce del ruolo strategico che la cultura riveste per lo sviluppo del territorio, il turismo e la valorizzazione del patrimonio – si legge nella nota diramata da Marta Luzi – In particolare, l’interrogazione pone l’attenzione su diversi elementi: l’assenza di un assessorato alla cultura, attualmente in capo al Sindaco; il ruolo e le attività della Fondazione “Ascoli Cultura”, istituita nel 2023; la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e nella pubblicazione degli atti; la programmazione culturale cittadina, con specifico riferimento agli eventi previsti per l’estate 2026”.

Marta Luzi nella nota prosegue: “Vengono inoltre richiesti chiarimenti in merito agli strumenti di governance della Fondazione, tra cui l’eventuale istituzione del comitato scientifico previsto dallo statuto, e alle modalità con cui vengono definite e comunicate le scelte strategiche in ambito culturale. L’opposizione sottolinea la necessità di garantire piena accessibilità alle informazioni, chiarezza nei processi decisionali e un adeguato livello di trasparenza nella gestione di un settore così rilevante per la comunità”.

Luzi conclude: “Si attendono ora risposte puntuali da parte dell’Amministrazione, nella convinzione che la trasparenza rappresenti un principio fondamentale per il buon governo e per una gestione partecipata e consapevole delle politiche culturali”.

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