ASCOLI PICENO – Sabato 2 maggio, alle ore 15.30, con ritrovo in Piazza Roma 7, davanti Libreria La Rinascita, è in programma una camminata letteraria realizzata nell’ambito del progetto “Amori Loci – giovani, arte, identità, territorio”.
Si tratta di un evento culturale e sportivo della durata di circa due ore e mezza, a partecipazione gratuita. Per aderire è richiesta una prenotazione tramite messaggio al numero 3939365509.
L’iniziativa rientra nell’azione “Amor Loci in arte performativa” di un progetto finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili – e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso il Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2023.
Il progetto è promosso dall’Associazione San Giovanni Paolo II APS, in rete con altre quattro realtà del territorio: Associazione Asino Piceno APS, Associazione Futura, Associazione Sportiva Dilettantistica Obiettivo Benessere e Associazione Sportiva Dilettantistica Miniera delle Arti APS.
“Amori Loci – giovani, arte, identità, territorio” nasce dalla volontà di far emergere la presenza e il ruolo attivo dei giovani della provincia di Ascoli Piceno, valorizzandone la partecipazione e creando laboratori dedicati all’espressione dei loro interessi.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo