Occasione di matching che offre un’opportunità concreta a chi è in cerca di lavoro, fornendo supporto nella revisione del Curriculum Vitae e nella preparazione ai colloqui. Attraverso il coinvolgimento diretto di Aziende e Agenzie

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Ieri, 28 aprile, si è concluso con grande entusiasmo il Recruiting Day, patrocinato dal Comune di Monsampolo del Tronto e organizzato dall’Area Servizi al Lavoro della cooperativa On the Road, in collaborazione con During S.p.A. (Filiale di Ascoli Piceno) e Generazione Vincente S.p.A.

Il Recruiting Day è un’occasione di matching che offre un’opportunità concreta a chi è in cerca di lavoro, fornendo supporto nella revisione del Curriculum Vitae e nella preparazione ai colloqui. Attraverso il coinvolgimento diretto di Aziende e Agenzie Per il Lavoro, che daranno la loro disponibilità ad effettuare colloqui orientativi e di pre selezione, e attraverso un’attenta analisi delle esperienze, delle passioni e delle predisposizioni individuali, il Recruiting Day facilita l’inserimento lavorativo e la valorizzazione delle competenze di ciascuna persona partecipante.

L’evento ha registrato la partecipazione di numerose persone in cerca di occupazione, circa 40, di cui la maggior parte provenienti dal territorio, che hanno potuto raccontare le proprie esperienze e competenze in un contesto accogliente. Grazie alla collaborazione con During S.p.A. (Filiale di Ascoli Piceno) e Generazione Vincente S.p.A., le persone partecipanti hanno ricevuto orientamento pratico, accompagnamento personalizzato, consigli per affrontare colloqui di lavoro con maggiore sicurezza e indicazioni su percorsi di pre-selezione verso aziende del territorio.

“La giornata ha rappresentato un momento unico di connessione e crescita condivisa”, dichiara On the Road. “Continueremo a porci come facilitatori nel matching tra domanda e offerta di lavoro, offrendo a chi cerca un impiego opportunità sicure e tutelate”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.