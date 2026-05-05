ASCOLI PICENO – Secondo appuntamento del Festival di Primavera organizzato dall’Associazione Coro Ventidio Basso in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno. Il sipario del Teatro Ventidio Basso si apre su uno dei titoli più intensi e amati del repertorio operistico: Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Un’opera simbolo del verismo italiano che torna a emozionare il pubblico con la sua forza drammatica, in un allestimento capace di coniugare rispetto della tradizione e sensibilità contemporanea. Ambientata in una Sicilia arcaica e dominata da codici d’onore inflessibili, la vicenda ruota attorno a Turiddu, giovane diviso tra passione e orgoglio. Tornato dal servizio militare, scopre che Lola, il suo amore di un tempo, ha sposato Alfio. Nel tentativo di reagire, si lega a Santuzza, ma il riaccendersi del sentimento per Lola innesca una catena di eventi che porterà a un epilogo tragico. In questo intreccio di sentimenti estremi, Mascagni costruisce un racconto di straordinaria intensità emotiva, dove amore, gelosia e vendetta si fondono in un unico, inesorabile destino.

A dare voce e corpo a questi personaggi saranno Marco Miglietta nel ruolo di Turiddu e Anna Pennisi in quello di Santuzza, affiancati da Gianmarco Durante (Alfio), Noemi Umani (Lola) e Diana Turtoi (Mamma Lucia), un cast che promette interpretazioni di forte impatto scenico e vocale. La regia è firmata da Roberta Ceccotti, che propone una lettura attenta alla dimensione umana e viscerale dei protagonisti, mentre la direzione musicale è affidata a Mario Menicagli, alla guida dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart” e del Coro Ventidio Basso, per una resa sonora capace di valorizzare ogni sfumatura della celebre partitura mascagnana. Le scene e gli allestimenti, curati da Orfeo inScena, contribuiscono a costruire un impianto visivo evocativo e coerente, immergendo lo spettatore in un’atmosfera densa di tensione e suggestione.

L’appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di riscoprire la potenza del teatro musicale in una delle sue espressioni più autentiche, dove la musica e il dramma si fondono in un’esperienza capace di lasciare un segno profondo.

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