Per partecipare all’evento di domenica 10 maggio, una vera e propria visita animata, è necessario prenotare con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 10 maggio è in programma un evento di restituzione dei laboratori realizzati nell’ambito del progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma”. L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 in Piazza Umberto I ad Appignano del Tronto.

Il progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma” intende contrastare lo spopolamento dell’entroterra piceno attraverso laboratori di teatro, danza, musica e produzioni audiovisive, rafforzando le comunità tramite empowerment e peer learning, con l’obiettivo di contribuire alla resilienza dei territori colpiti dal sisma.

L’iniziativa in programma ad Appignano del Tronto domenica 10 maggio, denominata “Percorsi che raccontano storie e personaggi”, rientra nell’azione 2 del progetto, finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale attraverso il FNPG.

“Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma” è realizzato da Acli Ascoli Piceno APS in partenariato con Delta ODV (che gestisce l’azione 2 “Percorsi che raccontano storie e personaggi”), APS Centro Iniziative Giovani, Exponiti APS e l’Istituto comprensivo interprovinciale dei Sibillini.

Per partecipare all’evento di domenica 10 maggio, una vera e propria visita animata, è necessario prenotare con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome.

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