“Vogliamo dare il nostro aiuto – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – affinché i bambini e le persone con disabilità possano trascorrere dei momenti di svago e serenità”

ASCOLI PICENO – Con l’arrivo della bella stagione l’Amministrazione comunale di Ascoli tende la mano alle famiglie per la frequentazione dei centri estivi, e lo fa attraverso tre avvisi pubblici.

“Vogliamo dare il nostro aiuto – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – affinché i bambini e le persone con disabilità possano trascorrere dei momenti di svago e serenità nel periodo estivo. Con i voucher e le altre agevolazioni previste andiamo incontro alle esigenze di tutti, con un occhio di riguardo a chi è più in difficoltà. Vogliamo infatti che tutti abbiano le stesse opportunità, creando condizioni di parità e di inclusione”.

Il primo avviso è destinato alle famiglie di minori tra 4 (compiuti) e 14 anni e di minori disabili tra 4 (compiuti) e 17 anni (al momento della scadenza dell’avviso), residenti nel Comune di Ascoli e in possesso di determinati requisiti, che potranno fare domanda per ottenere dei voucher spendibili presso i centri estivi. A seconda dell’Isee, i contributi potranno essere di 40, 60 oppure 80 euro settimanali (quindi fino a un massimo di 160, 240 o 320 euro in caso di fruizione di quattro settimane) e verranno erogati dopo che sarà stata presentata (entro il 30 settembre 2026) la quietanza di pagamento del centro estivo da cui risulti il numero di settimane frequentate. La domanda va presentata entro l’8 giugno 2026, esclusivamente per via telematica.

Un secondo bando, poi, è quello emanato per il centro estivo “Michele per tutti camp”, rivolto a persone con disabilità gravissima e/o persone con disabilità ai sensi della legge 104/92: sono previste due settimane, ciascuna con 10 posti disponibili per la frequenza gratuita. La presentazione della domanda dovrà pervenire entro il 29 maggio 2026, compilando l’apposito modulo disponibile sui siti istituzionali dell’Amministrazione Comunale e dell’Ats XXII.

Terzo bando è quello relativo all’assegnazione di un contributo per le spese relative al pagamento di un educatore/assistente nella frequenza di centri o attività estivi (massimo 40 ore per una spesa totale non superiore a 800 euro, Iva compresa): in questo caso la domanda dovrà essere presentata entro il 18 giugno 2026.

“L’estate – ha commentato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – è da sempre un momento particolare per le famiglie, perché con la fine della scuola c’è bisogno di organizzare le giornate e il tempo libero dei figli. Come Amministrazione vogliamo dare il nostro contributo e lo facciamo grazie a queste azioni, che danno risposte concrete e dirette ai bisogni delle persone, soprattutto quelle con disabilità gravi e gravissime, a cui teniamo particolarmente”.

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