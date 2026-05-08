L’evento sarà un’occasione per approfondire la sua figura, riscoprire la sua personalità e percorrere idealmente i luoghi ascolani legati alla sua storia

ASCOLI PICENO – Il Sestiere di Porta Maggiore promuove un appuntamento culturale focalizzato su Francesco Stabili, noto come Cecco d’Ascoli. L’evento si terrà domenica 10 maggio, alle ore 11, presso la sala conferenze del Forte Malatesta. La mattinata intende celebrare una figura tra le più affascinanti e discusse del Medioevo italiano.

Intellettuale poliedrico, Cecco d’Ascoli eccelse come poeta, medico, astrologo e docente universitario. Libero e anticonformista, capace di sfidare il pensiero dominante del suo tempo: una scelta che pagò con la vita. Un personaggio complesso e tragico, che ancora oggi racconta molto della storia e dell’identità della città di Ascoli. L’evento sarà un’occasione per approfondire la sua figura, riscoprire la sua personalità e percorrere idealmente i luoghi ascolani legati alla sua storia.

Il dibattito vedrà il coinvolgimento di esperti. Interverranno Piero M. Benfatti, regista della pellicola L’Eretico e autore del volume Haereticus, la guida turistica Lella Palumbi e Andrea Marinucci del Laboratorio Minimo Teatro. Sarà presente inoltre Diane Murphy, docente medievalista e traduttrice in lingua inglese dell’opera L’Acerba. Il coordinamento è affidato alla giornalista Veruska Cestarelli.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per chiunque desideri approfondire le radici culturali locali attraverso il racconto di un illustre concittadino. L’ingresso alla sala conferenze è libero.

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