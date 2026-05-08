Presenta il libro l’autore Marco Manfra, Dottore di ricerca in Innovation Design e docente a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Jacopo Mascitti, Professore Associato in Disegno Industriale presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il dodicesimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume Design eco-sociale. Coesistenza, presenza, corrispondenza (Meltemi, 2026).

Presenta il libro l’autore Marco Manfra, Dottore di ricerca in Innovation Design e docente a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Jacopo Mascitti, Professore Associato in Disegno Industriale presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.