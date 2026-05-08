ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il dodicesimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume Design eco-sociale. Coesistenza, presenza, corrispondenza (Meltemi, 2026).
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