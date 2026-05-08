Domenica 10 maggio si svolgerà alle ore 11 nella piazzetta adiacente il Teatro S.A.L.E. e rientra nell’azione 3 del progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma”

APPIGNANO DEL TRONTO – Le attività del progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma” faranno tappa domenica 10 maggio ad Appignano del Tronto, con un’iniziativa di restituzione dell’attività 3 – “Eventi di danza in luoghi insoliti”.

Il progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma” intende contrastare lo spopolamento dell’entroterra piceno attraverso laboratori di teatro, danza, musica e produzioni audiovisive, rafforzando le comunità tramite empowerment e peer learning, con l’obiettivo di contribuire alla resilienza dei territori colpiti dal sisma.

“Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma” è realizzato da Acli Ascoli Piceno APS in partenariato con Delta ODV (che gestisce l’azione 2 “Percorsi che raccontano storie e personaggi”), APS Centro Iniziative Giovani, Exponiti APS e l’Istituto comprensivo interprovinciale dei Sibillini.

L’iniziativa in programma ad Appignano del Tronto domenica 10 maggio si svolgerà alle ore 11 nella piazzetta adiacente il Teatro S.A.L.E. e rientra nell’azione 3 del progetto “Trema – viaggio nel futuro delle terre del sisma”, finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale attraverso il FNPG.

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