ASCOLI PICENO – Marino del Tronto ritrova finalmente il suo appuntamento con la corsa grazie all’ottava edizione della Marino Run, in programma per sabato 9 maggio a cura dell’Atletica Team Piceno. La corsa podistica coincide parallelamente con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, in una giornata che si preannuncia di grande partecipazione e aggregazione.

L’evento, valevole per il circuito Criterium Piceni&Pretuzi, propone la gara competitiva di 8 chilometri corrispondenti a due tornate da 4 chilometri ciascuna. Per chi desidera un approccio più rilassato è prevista la camminata non competitiva di fit walking corrispondente a un giro. Partenza e arrivo sono fissati in via dei Peschi, nei pressi della scuola elementare. A partire dalle 15:30 i partecipanti potranno ritrovarsi per il ritiro dei pettorali presso l’area verde antistante il plesso scolastico, in attesa del via ufficiale fissato alle 17:00.

Oltre all’aspetto puramente tecnico-sportivo, l‘organizzazione ha curato ogni dettaglio logistico per favorire l’accoglienza dei podisti, mettendo a disposizione ampi parcheggi presso il piazzale della stazione ferroviaria e il campo sportivo di via dei Ciliegi. La premiazione interessa non solo i primi tre assoluti e i migliori cinque di ogni categoria, ma anche le società regionali ed extraregionali più numerose, celebrando così la partecipazione collettiva e il piacere di tornare finalmente a correre insieme tra le strade di Marino del Tronto, alle porte di Ascoli Piceno.

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