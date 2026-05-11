ASCOLI PICENO – Si terrà il prossimo 16 maggio, dalle ore 8 alle 13.30, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, l’evento “Agorà dell’Infermieristica”, promosso da OPI Ascoli Piceno, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno.

Un appuntamento, totalmente gratuito, di rilievo regionale e nazionale che metterà al centro il ruolo strategico dell’infermiere nel sistema sanitario contemporaneo, con uno sguardo aperto anche alla cittadinanza.

L’iniziativa, supportata da Ast Ascoli, nasce come uno spazio di confronto – una vera “agorà” – tra professionisti, istituzioni, esperti della comunicazione sanitaria, studenti UNIVPM e cittadini, per riflettere sulle trasformazioni della professione infermieristica, tra sfide organizzative, evoluzione del ruolo clinico e impatto dei nuovi media.

Il tutto celebra infine la settimana dedicata agli infermieri a livello internazionale.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti da un intervento dedicato alla Giornata Internazionale dell’Infermiere (12 maggio), a cura del Dott. Giuseppino Conti, Presidente OPI Ancona e Coordinatore OPI Marche.

Ampio spazio sarà dedicato ai temi della comunicazione e dell’informazione sanitaria: la Dott.ssa Martina Benedetti approfondirà il rapporto tra social media, professionisti della salute e mercato, interrogandosi sui confini tra divulgazione e marketing e sui possibili conflitti di interesse.

Di particolare rilievo l’intervento del Dott. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, in videocollegamento, con una riflessione dal titolo “No nurses, no care: senza infermieri non c’è salute”, che sottolinea il valore imprescindibile della professione infermieristica nei sistemi sanitari.

Seguirà uno spazio dedicato al punto di vista del paziente, con la testimonianza della Dott.ssa Laura Marziali sul ruolo dell’infermiere nel percorso di cura.

L’evento proseguirà con un momento originale e divulgativo affidato a Piero Massimo Macchini, che offrirà una lettura in chiave comica del rapporto tra infermiere e comunità.

La mattinata si concluderà con una tavola rotonda online dal titolo “Come raccontare l’infermiere oggi”, moderata dal giornalista Silvestro Giannantonio, con la partecipazione di noti professionisti e divulgatori attivi sui social media, e con un intervento finale sull’impegno degli OPI in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, a cura del Dott. Sandro Di Tuccio.

«Con “Agorà dell’Infermieristica” vogliamo creare uno spazio aperto di dialogo e consapevolezza – dichiara Mirko Porfiri, Presidente di OPI Ascoli Piceno – La professione infermieristica è oggi al centro di profonde trasformazioni e merita di essere raccontata in modo corretto, valorizzandone competenze, responsabilità e impatto sociale. Questo evento rappresenta un’occasione importante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini, che sono parte integrante del sistema salute. Aprire il confronto significa costruire insieme il futuro dell’assistenza».

L’evento, organizzato dalla Fly Communications, è accreditato ECM ed è aperto gratuitamente anche alla cittadinanza, a conferma della volontà di avvicinare sempre più il mondo sanitario alla comunità.

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