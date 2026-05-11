Un’occasione per trasformare idee, bisogni e competenze in nuove possibilità imprenditoriali, capaci di generare valore non solo economico, ma anche sociale, culturale e comunitario

MONTALTO DELLE MARCHE – Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17, presso lo Spazio Laboratoriale in Piazza Umberto I a Montalto delle Marche, si terrà il primo incontro del ciclo dedicato alla diffusione della cultura d’impresa e alla promozione di competenze per l’imprenditorialità nei territori delle aree interne. L’iniziativa è promossa da Marchingegno srl, insieme ai partner Gaterei srl SB e Fabvision srl, nell’ambito del progetto “LAP – Laboratori Aperti del Piceno”, finanziato dal Programma Regionale Marche F.E.S.R. 2021/2027, Azione 1.1.7, Intervento 1.1.7.1 “Sostegno alla realizzazione e al rafforzamento di infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale e innovativo dei sistemi produttivi e dei territori”.

Il primo appuntamento, dal titolo “Fare impresa nel turismo delle aree interne. Storie, modelli e opportunità dai territori fragili”, organizzato in collaborazione con Expirit srl, nasce per attivare un confronto aperto tra imprese, professionisti, amministratori, operatori culturali e turistici, comunità locali e giovani interessati a immaginare nuove possibilità di sviluppo per il territorio. Al centro dell’incontro ci saranno accoglienza, turismo esperienziale, eventi, innovazione territoriale e nuove forme di impresa capaci di generare valore nei contesti fragili, a partire dalle risorse locali, dalle competenze presenti e dalle relazioni di comunità. Attraverso il racconto di esperienze imprenditoriali nate o cresciute in territori simili, l’incontro offrirà spunti concreti per riflettere su criticità, opportunità e modelli possibili: dall’ospitalità diffusa ai servizi per il turismo lento, dalla valorizzazione dell’identità locale alle nuove economie legate alla cultura, al paesaggio e alla qualità della vita.

A seguire, lo spazio “E tu cosa faresti qui? Hai un’idea? Portala!” sarà dedicato al confronto con giovani, aspiranti imprenditori e cittadini che desiderano condividere intuizioni, bisogni, proposte o semplici domande sul futuro imprenditoriale del Piceno. Sarà un momento partecipativo e informale, pensato per far emergere idee, favorire connessioni e aprire nuove possibilità di collaborazione.

La scelta di Montalto delle Marche si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e attivazione territoriale. Nel borgo, infatti, è in corso il lavoro per l’apertura di una nuova sede di Marchingegno: non solo uno spazio operativo, ma un luogo di relazione, progettazione, innovazione e costruzione di reti. L’incontro del 14 maggio rappresenta quindi un primo passo per costruire un dialogo stabile con il territorio: un’occasione per trasformare idee, bisogni e competenze in nuove possibilità imprenditoriali, capaci di generare valore non solo economico, ma anche sociale, culturale e comunitario.

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