Concerto organizzato da On Air Eventi Marche, l’ingresso è libero e l’inizio dell’esibizione è previsto alle 21:30. Per qualsiasi informazione scrivere su wapp al 3937417595

ASCOLI PICENO – Venerdì 15 maggio al The Tiny Club di Ascoli si esibirà Massaroni Pianoforti. L’artista lombardo presenterà in versione unplugged “Tempi anomali per un recinto di polli”, album uscito il 23 gennaio per l’etichetta ascolana “Il Piccio Records”.

Undici brani – di cui cinque intermezzi – che aprono le porte al mondo del cantautore e accordatore di pianoforti di Voghera, che in questo lavoro si fa accompagnare dal fratello Andrea e dal produttore abruzzese Andrea “Giamba” Di Giambattista (Management Del Dolore Post Operatorio / Setak).

Il nuovo lavoro, distribuito da Audioglobe, è stato pubblicato in copia fisica (CD) e disponibile esclusivamente sulle piattaforme digitali che garantiscono il giusto riconoscimento agli artisti, non è quindi possibile ascoltarlo gratuitamente su Spotify e YouTube, dove sono presenti solo i singoli “Liquirizia”, “Poveri figli” e “Via d’uscita”.

Concerto organizzato da On Air Eventi Marche, l’ingresso è libero e l’inizio dell’esibizione è previsto alle 21:30. Per qualsiasi informazione scrivere su wapp al 3937417595.

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