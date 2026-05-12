Sarà un vero e proprio momento di confronto diretto con i cittadini che potranno porre domande, ricevere chiarimenti dalle due aziende

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova comunicano che nei prossimi giorni prenderanno il via degli incontri aperti alla cittadinanza che si terranno nei quartieri della città e nelle frazioni, a partire da lunedì 18 maggio.

L’iniziativa sarà un importante occasione in cui verranno spiegate le nuove modalità della raccolta differenziata e l’utilizzo dei cassonetti intelligenti recentemente installati in città. Ogni incontro sarà un vero e proprio momento di confronto diretto con i cittadini che potranno porre domande, ricevere chiarimenti dalle due aziende.

Le due società tengono a precisare che l’installazione dei cassonetti intelligenti fa parte di un progetto del PNRR che impone specifiche scadenze, pertanto, i dispositivi sono stati posizionati nei vari punti della città seguendo criteri tecnici e logistici. Tuttavia, sarà possibile apportare modifiche e migliorie al servizio in base ai suggerimenti e alla collaborazione di ogni cittadino. I cassonetti, inoltre, sono progettati per funzionare solo tramite l’inserimento della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari e, non essendo ancora funzionanti e non essendo ancora collegati con batterie, attualmente funzionano solo con luce solare.

Altra novità sarà l’app APP 4 AP: un nuovo modo di interlocuzione diretta tra le due aziende e i cittadini, con la quale ognuno potrà inviare segnalazioni, consultare il calendario dei ritiri e la guida per una corretta raccolta dei rifiuti, ma anche richiedere e prenotare il ritiro degli ingombranti.

L’applicazione offre inoltre la possibilità di leggere una sorta di “vocabolario dei rifiuti” che darà le indicazioni e indicherà le corrette modalità per riciclare scarti ed ogni tipo di rifiuto. Ogni cittadino diventerà quindi una sorta di “sentinella” del territorio che avrà come “missione” quella di contribuire a segnalare situazioni di abbandono dei rifiuti al fine di migliorare la qualità del servizio per una città ancora più pulita. L’app, del tutto gratuita, sarà disponibile entro il mese di maggio.

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