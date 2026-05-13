Sul lato sud vi sono dei vani aggiunti successivamente al primo nucleo storico utilizzati come sagrestia e deposito, camera cucina per offrire un ricovero al parroco in caso di necessità.

ACQUASANTA TERME – La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di miglioramento sismico

della chiesa di Santa Maria del Colle in località Farno ad Acquasanta Terme

La chiesa si sviluppa su pianta rettangolare, con ingresso posto a circa metà del

prospetto lungo lato Nord. Sul lato sud vi sono dei vani aggiunti successivamente al

primo nucleo storico utilizzati come sagrestia e deposito, camera cucina per offrire un

ricovero al parroco in caso di necessità.

E’ previsto l’ inserimento di catene in acciaio;

l’incatenamento delle facciate Est e Ovest con fasce in fibra di acciaio lungo le pareti

lunghe la sostituzione architravi esistenti danneggiate o ammalorate con architravi

nuove in legno,scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni passanti e laddove si evidenzia

uno scarso ammorsamento, il rinforzo delle vele campanarie con ristilatura dei giunti

di malta ed inserimento di barre in acciaio di cucitura e connessione e il rinforzo

fondazione tramite cordolatura. Il costo dell’intervento è di 380.000,00 euro.

“La tutela e il recupero dei nostri beni più preziosi è uno dei fondamenti del nostro

compito – dice il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Siamo pienamente

impegnati per garantire tempi certi, qualità dei lavori e il pieno coinvolgimento di

diocesi, tecnici e amministrazioni locali. Ringrazio il presidente della Regione Francesco

Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Sante

Stangoni per la loro collaborazione”.

Il sindaco Sante Stangoni: “Una notizia splendida per gli abitanti di Farno. Questa chiesa

è simbolo dell’identità e del senso di appartenenza, non solo per chi ci vive, ma anche

per chi torna nei periodi estivi o nei fine settimana e offre alla comunità un nuovo punto

di riferimento. Voglio ringraziare il commissario Castelli e il presidente della Regione

Marche Acquaroli. Anche le altre chiese delle nostre frazioni torneranno ad avere quel

punto di ritrovo spirituale che in questi anni purtroppo è venuto a mancare”.

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