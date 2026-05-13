ACQUASANTA TERME – La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di miglioramento sismico
della chiesa di Santa Maria del Colle in località Farno ad Acquasanta Terme
La chiesa si sviluppa su pianta rettangolare, con ingresso posto a circa metà del
prospetto lungo lato Nord. Sul lato sud vi sono dei vani aggiunti successivamente al
primo nucleo storico utilizzati come sagrestia e deposito, camera cucina per offrire un
ricovero al parroco in caso di necessità.
E’ previsto l’ inserimento di catene in acciaio;
l’incatenamento delle facciate Est e Ovest con fasce in fibra di acciaio lungo le pareti
lunghe la sostituzione architravi esistenti danneggiate o ammalorate con architravi
nuove in legno,scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni passanti e laddove si evidenzia
uno scarso ammorsamento, il rinforzo delle vele campanarie con ristilatura dei giunti
di malta ed inserimento di barre in acciaio di cucitura e connessione e il rinforzo
fondazione tramite cordolatura. Il costo dell’intervento è di 380.000,00 euro.
“La tutela e il recupero dei nostri beni più preziosi è uno dei fondamenti del nostro
compito – dice il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Siamo pienamente
impegnati per garantire tempi certi, qualità dei lavori e il pieno coinvolgimento di
diocesi, tecnici e amministrazioni locali. Ringrazio il presidente della Regione Francesco
Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Sante
Stangoni per la loro collaborazione”.
Il sindaco Sante Stangoni: “Una notizia splendida per gli abitanti di Farno. Questa chiesa
è simbolo dell’identità e del senso di appartenenza, non solo per chi ci vive, ma anche
per chi torna nei periodi estivi o nei fine settimana e offre alla comunità un nuovo punto
di riferimento. Voglio ringraziare il commissario Castelli e il presidente della Regione
Marche Acquaroli. Anche le altre chiese delle nostre frazioni torneranno ad avere quel
punto di ritrovo spirituale che in questi anni purtroppo è venuto a mancare”.
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