Volontà di continuare a essere un punto di riferimento nel territorio per la cura, l’inclusione sociale e la promozione di percorsi di autonomia e dignità per le persone accolte nei propri servizi

CASTEL DI LAMA – Si è svolta ieri, 15 maggio, nella sede della cooperativa sociale Ama Aquilone di Castel di Lama, l’Assemblea dei soci che ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato a guidare la realtà cooperativa, per i prossimi tre anni, nel solco dell’impegno portato avanti nel settore delle dipendenze patologiche e dei servizi socio-educativi dedicati a minori e famiglie.

Il nuovo CdA sarà presieduto da Fabio Mariani. Vicepresidente è stata eletta Mariapaola Modestini, presidente uscente della cooperativa, subentrata alla guida di Ama Aquilone dopo la prematura scomparsa di Francesco Cicchi. Insieme a loro faranno parte del Consiglio di Amministrazione anche Mario Talvacchia, Maurizio Castelli e Isabella Sandroni. Una squadra chiamata a proseguire il percorso di crescita e consolidamento della cooperativa, rafforzando le attività già attive e promuovendo nuove progettualità sociali, educative e terapeutiche rivolte alle persone più fragili.

«Si apre una nuova stagione per la cooperativa, con l’obiettivo di sviluppare e sperimentare nuovi progetti e, allo stesso tempo, consolidare tutte le attività che Ama Aquilone porta avanti nel settore delle dipendenze patologiche e nei servizi socio-educativi rivolti a minori e famiglie – dichiara il presidente Fabio Mariani –. Vogliamo dare continuità a un percorso già avviato, attivando nuovi servizi, approcci e metodologie, anche grazie alla ricca rete di partner e collaborazioni che negli anni Ama Aquilone ha saputo costruire sul territorio».

Da anni, infatti, Ama Aquilone opera nella presa in carico e nell’accompagnamento di persone che vivono situazioni di fragilità, attraverso comunità terapeutiche ed educative, centri diurni, strutture residenziali e programmi ambulatoriali. La cooperativa promuove percorsi di cura, autonomia e reinserimento socio-lavorativo rivolti a persone con dipendenze patologiche, minori allontanati dal contesto familiare e famiglie in difficoltà. Accoglienza e dignità sono i valori che guidano quotidianamente l’azione della cooperativa, impegnata anche nelle attività di prevenzione, sensibilizzazione e costruzione di reti territoriali insieme a enti pubblici, scuole, associazioni e realtà del territorio.

Con il nuovo Consiglio di Amministrazione, Ama Aquilone conferma dunque la volontà di continuare a essere un punto di riferimento nel territorio per la cura, l’inclusione sociale e la promozione di percorsi di autonomia e dignità per le persone accolte nei propri servizi.

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