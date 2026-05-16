ASCOLI PICENO – Il percorso di “Ascoli Piceno Città dei Giovani 2026” è iniziato ufficialmente oggi, sabato 16 maggio, con una giornata di entusiasmo e partecipazione. Il palazzetto comunale di Monticelli ospita l’evento inaugurale, che ha visto la presenza di giovani ascolani e rappresentanti delle realtà associative del territorio. All’interno della struttura, allestiti stand informativi da parte delle università del territorio, delle agenzie interinali e delle associazioni di volontariato.

“Ascoli — ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti — ha dimostrato di saper costruire un modello di politiche giovanili capace di parlare all’Italia intera. Oggi la nostra città ha confermato di voler essere un luogo in cui le nuove generazioni possano trovare spazi, opportunità e un futuro all’altezza delle loro ambizioni”.

L’assessore con delega alla Gioventù, Annagrazia Di Nicola, ha aggiunto: “Investire sui giovani significa credere che questa città abbia un domani. Vogliamo costruire un luogo in cui i ragazzi non debbano scegliere tra le proprie aspirazioni e la propria terra, perché Ascoli sia davvero la città in cui si possa crescere e vivere”

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali, seguiti dall’esibizione “Invisibili Città di Visibili Desideri”, a cura di Apply Aps e Acli Ascoli Piceno, e dal panel “Ascoli 2026: Un modello italiano per le Politiche Giovanili”, che ha visto confrontarsi il sindaco Marco Fioravanti con Edoardo Italia (Presidente del Consiglio Nazionale Giovani), Federica Celestini Campanari (Presidente dell’Agenzia Italiana per i Giovani) e Domenico Carbone (Presidente ANCI Giovani).

La giornata proseguirà nel pomeriggio: il Consiglio Comunale dei Ragazzi animerà il panel “Piccoli Passi, Grandi Scelte: Ragazzi progettano la città”.

L’assessore Annagrazia Di Nicola e i giovani amministratori presenteranno la Carta dei Giovani e l’Osservatorio della Gioventù, strumenti cardine del programma annuale, prima di lasciare spazio a un fitto dialogo con le associazioni giovanili. Si proseguirà con la presentazione del progetto “La fucina dei talenti” e con il panel “Presenti nel futuro”, a cura di ITS Academy e con testimonianze di giovani imprenditori, studenti, registi e professionisti, per mettere in luce le eccellenze che innovano il territorio.

La conclusione della giornata sarà affidata al sindaco Marco Fioravanti e all’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni.

In serata, in Piazza Giovanni Paolo II, si darà poi il via alla grande festa: tutti i giovani sono invitati a ballare e divertirsi nell’appuntamento con dj set a cura di Impero MMXIV.

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