POTENZA- Mister Francesco Tomei, dalla sala stampa del Viviani di Potenza, ha commentato così lo 0-0 maturato nel match di andata dei playoff:

“Sono contento, abbiamo disputato un’ottima prestazione contro una squadra forte e pericolosa, che gioca molto su verticalità, ripartenze e transizioni, ci avevamo lavorato in settimana e il lavoro è stato fatto bene, non abbiamo subito situazioni pericolose. Resta l’amaro in bocca perché, in occasione del rigore e in alcuni frangenti del secondo tempo, potevamo fare gol. Comunque, dopo tre settimane, non abbiamo perso il ritmo che la squadra ha avuto nell’ultimo periodo.

“È vero, il Potenza fa dell’aggressività la sua forza, ma va detto che su questo campo, piccolo e sintetico – con la palla che va veloce – è difficile poter sviluppare gioco. Nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi, saremmo dovuti essere più pazienti, ma lo capisco perché, quando rientri dopo tre settimane, questo aspetto lo devi un po’ recuperare, comunque sono molto contento della prestazione dei ragazzi”.