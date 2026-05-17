POTENZA- Mister Francesco Tomei, dalla sala stampa del Viviani di Potenza, ha commentato così lo 0-0 maturato nel match di andata dei playoff:
“Sono contento, abbiamo disputato un’ottima prestazione contro una squadra forte e pericolosa, che gioca molto su verticalità, ripartenze e transizioni, ci avevamo lavorato in settimana e il lavoro è stato fatto bene, non abbiamo subito situazioni pericolose. Resta l’amaro in bocca perché, in occasione del rigore e in alcuni frangenti del secondo tempo, potevamo fare gol. Comunque, dopo tre settimane, non abbiamo perso il ritmo che la squadra ha avuto nell’ultimo periodo.
“È vero, il Potenza fa dell’aggressività la sua forza, ma va detto che su questo campo, piccolo e sintetico – con la palla che va veloce – è difficile poter sviluppare gioco. Nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi, saremmo dovuti essere più pazienti, ma lo capisco perché, quando rientri dopo tre settimane, questo aspetto lo devi un po’ recuperare, comunque sono molto contento della prestazione dei ragazzi”.
Il tecnico ha commentato anche il rigore fallito da Gori: “Gabriele è il rigorista, si sentiva di tirarlo, quindi gliel’ho lasciato calciare. Ha disputato una gran partita come tutti, non è il rigore che cambia la sua prestazione, spero che ricapiterà un rigore, lo calcerà di nuovo e farà gol”.
L’Ascoli, testa di serie, avrà due risultati su tre a disposizione per superare il turno, ma non è nel DNA del Picchio fare questi calcoli:
“Giochiamo sempre per vincere, questa forma mentis ti aiuta a fare la prestazione, nei playoff i ragionamenti non devi farli perché un episodio può cambiare tutto”.
Sui singoli ha dichiarato: “Brzan non era in panchina perché ha un problema al menisco e deve recuperare. Del Sole si è rimesso a posto, è giusto fargli riassaggiare il campo, ha fatto bene. Anche Guiebre ha giocato una gran partita, D’Uffizi bene, si è sacrificato anche nella fase di non possesso, ma tutti hanno disputato una gran gara, nei playoff l’aspetto mentale conta tanto, dopo tre settimane non era semplice riaccendersi”.
La chiusura è sui tifosi e sul direttore di gara Diop:
“I tifosi sono eccezionali, siamo molto contenti di giocare di nuovo in casa mercoledì e mi auguro di dar loro una soddisfazione. La tifoseria è un nostro alleato fondamentale e i ragazzi sentono molto la vicinanza, ringrazio i tifosi per l’ennesimo sforzo e mi auguro che mercoledì gioiremo insieme.
L’arbitro? Non mi addentro sulle regole, secondo me è stato anche bravo, non era semplice, posso solo fare i complimenti alla terna arbitrale”.
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