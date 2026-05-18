Al secondo posto si è classificata la canzone “Ascule miè” interpretata da Luigi De Angelis con i Block Notes. Terzi a pari merito Daniele Di Flavio con “Scì oh!” e Marco De Angelis con “Canzone pe’ te”

ASCOLI PICENO – In un teatro Ventidio gremito di pubblico la cantante ascolana Maria Chiara Sabbatini, sul palco con il gruppo i Prëcuzzà, trionfa al Festival della Canzone Ascolana, edizione numero 21, con il brano La guerra de li strezzì” scritta e musicata da Serafino Pulcini. Al secondo posto si è classificata la canzone “Ascule miè” interpretata da Luigi De Angelis con i Block Notes. Terzi a pari merito Daniele Di Flavio con “Scì oh!” e Marco De Angelis con “Canzone pe’ te”, brano scritto da Pierpaolo Piccioni e musicato dal figlio Marco Piccioni.

Proprio a quest’ ultimo è andato il premio per la miglior musica.

Ad aggiudicarsi il primo posto per il miglior testo “Premio Andrea e Bruno Ferretti” è stato Enzo Titta con “Ascule pé me”, mentre il Premio ” Ivan Graziani” è stato assegnato a Endrio Di Girolamo.

Altri riconoscimenti sono andati a Maurizio Bucci, Pino Scapellini e nuovamente a Serafino Pulcini.

Oltre ai 12 cantanti in gara (record di partecipazione che dimostra la crescita del Festival) sul palco si sono esibiti: il comico

Gianfranco Phino, la soprano veronese Elisabetta Gaiardoni, il rapper ascolano Flavius, il gruppo folk I Piceni Pizzicati e il giovanissimo fenomeno dell’ organetto Manuelino.

Durante la serata è stata premiata la Classe 5 A Tn della Scuola Malaspina di Ascoli vincitrice del concorso di Poesie per Scuole Primarie.

Hanno condotto la serata l’ organizzatore del festival Gabriele Brandozzi coadiuvato da Ilaria Buccheri.

Sul palco sono intervenuti il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Ferretti.

Ancora una volta i numerosi e calorosi spettatori, rimasti fino al termine della serata, hanno decretato il successo della storica kermesse dialettale ascolana che, come ha sottolineato il Brandozzi, ha conquistato un’ indiscussa leadership nazionale nel suo settore.

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