Possono presentare domanda le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e che rispettino i requisiti previsti dal bando

ASCOLI PICENO – “Ascoli, il commercio e il patrimonio” è il programma triennale che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per favorire l’apertura di nuove attività commerciali. Dopo il bando dello scorso anno, destinato a esercizi non alimentari in centro storico, ora è stato pubblicato l’avviso per la concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto per coloro che decideranno di aprire nei quartieri cittadini. Anche per questo secondo step del programma sono stati previsti 25mila euro, cifra che poi sarà confermata anche nel 2027 e destinata alle frazioni. Per il bando relativo ai quartieri, le aperture dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2026 e l’ambito territoriale è definito dalla cartografia prodotta dal Servizio Informativo Territoriale del Comune.

“Proseguiamo nel nostro impegno per il commercio locale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – creando occasioni per chi ha voglia di investire nella nostra città. Dopo i 25mila euro di contributi per le attività del centro storico, quest’anno ci concentriamo sui quartieri, che sono spazi fondamentali della vita di comunità. Nel 2027 arriveremo fino alle frazioni, così da abbracciare tutto il territorio”. L’avviso pubblico riferito a quest’anno prevede un contributo massimo di 5.000 euro.

“Questo programma di respiro triennale – ha spiegato l’assessore al Commercio, Laura Trontini – dà l’idea dell’attenzione che questa Amministrazione dedica al tessuto commerciale. La scelta di concentrarci su esercizi non alimentari risponde a un’idea ben precisa, perché pensiamo sia fondamentale fornire servizi alla cittadinanza”.

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e che rispettino i requisiti previsti dal bando. L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente via pec al protocollo dell’Ente all’indirizzo [email protected]. Il termine della presentazione della domanda è il 31 dicembre 2026 e l’apertura effettiva della nuova attività deve avvenire necessariamente entro la stessa data. Nell’oggetto della pec deve essere inserito (a pena di non ammissibilità della domanda) il seguente testo: “CF-03-26 Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto per l’apertura di nuove attività commerciali nei quartieri del Comune di Ascoli Piceno”.

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