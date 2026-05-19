Attraverso esercizi graduali, giochi di equilibrio, improvvisazione e lavoro collettivo, i partecipanti avranno la possibilità di sviluppare fiducia, coordinazione e presenza scenica

ASCOLI PICENO – La Compagnia dei Folli organizza, dal 22 al 26 giugno 2026 presso il teatro Palafolli, un workshop propedeutico di 5 giorni dedicato all’arte dei trampoli per persone dai 18 ai 30 anni, pensato per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina in modo creativo, sicuro e coinvolgente.

La Compagnia dei Folli, realtà quarantennale del teatro di strada, dal 1984 è presente in Italia e all’estero con i suoi spettacoli che comprendono arti miste quali l’uso di trampoli, tessuti e cerchi aerei, vertical dance ed effetti pirotecnici. Pur variegando nelle tecniche utilizzate, il “marchio di fabbrica” della Compagnia dei Folli è sempre stato l’utilizzo dei trampoli, attraverso i quali la Compagnia racconta storie senza tempo muovendosi con destrezza sul “palco mobile più piccolo del mondo”.

Il workshop “A PASSO ALTO” è aperto sia a principianti assoluti sia a chi ha già avuto esperienze nel teatro fisico, nel circo o nella performance urbana e vuole approfondire il lavoro sui trampoli. Durante i 5 giorni di percorso verranno affrontati gli aspetti tecnici fondamentali, ma anche quelli espressivi e performativi, trasformando il semplice camminare “in alto” in un vero linguaggio del corpo per imparare a esprimersi in scena.

Attraverso esercizi graduali, giochi di equilibrio, improvvisazione e lavoro collettivo, i partecipanti avranno la possibilità di sviluppare fiducia, coordinazione e presenza scenica. Il workshop sarà anche uno spazio di ricerca creativa, dove il gruppo potrà sperimentare dinamiche di movimento, relazione e composizione nello spazio.

Il laboratorio, che si terrà dal 22 al 26 giugno presso il Palafolli Teatro, inizierà ogni giorno alle 09:30 per concludersi alle 16:30 e permetterà ai partecipanti non solo di muovere i loro primi passi sui trampoli ma anche di entrare in confidenza con tecniche di movimento scenico, coreografico e di coordinazione.

I trampoli e il materiale tecnico saranno messi a disposizione dall’organizzazione, ai partecipanti è richiesto solo di portare un abbigliamento e scarpe chiuse comode, delle ginocchiere morbide, acqua, un cappellino e il pranzo al sacco.



Per la partecipazione al workshop l’iscrizione è obbligatoria, gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni e iscriversi sul sito www.palafolli.it .

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