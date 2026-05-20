LIVE DALLE 20.00 stadio “Del Duca” gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.
Il match di andata è terminato a reti inviolate l’Ascoli ha due risultati su tre per accedere alle semifinali. In un Del Duca sold out, presenti anche 565 i tifosi ospiti.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Nicoletti (39’ Rizzo), Damiani, Silipo, D’Uffizi (71’ Oviszach), Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna (59’ Milanese), Curado, Gori (59’ Chakir), Corradini (71 Del Sole). A disp.: Dente, Barosi, Pagliai, Ndoj, Galuppini, Corazza, Bando, Palazzino, Zagari. All.: Tomei
POTENZA: Cucchietti, Castorani (54’ Ghisolfi), Murano (66’ Felippe), D’Auria (54’ Schimmenti), Riggio, Camigliano, Balzano, De Marco (66’ Selleri), Kirwan, Petrungaro, Siatounis (78’ st Delle Monache). A disp.: Franchi, Guiotto, Rocchetti, Loiacono, Mazzeo, Ragone, Erradi, Maisto, Bura, Selleri, Adjapong. All.: De Giorgio
ARBITRO: Zago di Conegliano
RETI: 80’ Chakir (A)
NOTE: ammoniti: Petrungaro (P). Spettatori 10.887 (di cui 565 ospiti) per un incasso di 132.447,78 €. Rec. 2’ pt, 4’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ inizia il match
4′ cross di Alagna che si era ben liberato in velocità, fuori misura il suo tentativo
8′ corner per il Picchio spizza Gori di testa, palla sul secondo palo, Nicoletti tenta il tap in a volo, pallone sopra la traversa
11′ DOPPIA OCCASIONE ASCOLI, Damiani serve D’Uffizi, l’esterno si accentra e tenta il tiro a giro sul secondo palo, devia in corner Cucchietti. Dal corner palla che termina quasi in rete recupero dopo una spizzata di Curado in rovesciata miracoloso salvataggio sulla linea di Kirwan
15′ pericoloso Ascoli con Corradini, tiro potente devia in tuffo Cucchietti
18′ tiro dal limite di D’Uffizi, rasoterra potente deviato in corner da Cucchietti
19′ RIZZO PINNA, dal limite stop e botta di destro ancora Cucchietti riesce a smanacciare in corner
23′ dopo una manovra strepitosa ancora al tiro Rizzo Pinna, palla deviata in corner
26′ OCCASIONE CON CURADO, di testa ci prova su corner di Rizzo Pinna, palla di pochissimo sopra la traversa
27′ OCCASIONE POTENZA, Murano pescato sulla sinistra entra in area, tiro cross dove non arrivano i compagni che termina sul fondo
30′ pericoloso il Potenza, con Petrungaro, tiro a giro debole in area para Vitale
32′ Ascoli ancora pericoloso con Silipo tiro ribattuto non ci arriva D’Uffizi sulla respinta palla in corner
33′ OCCASIONE SILIPO, tiro di sinistro in area deviato con la schiena in corner
34′ cross di Alagna e semirovesciata di D’Uffizi, para Cucchietti
36′ NICOLETTI CHIEDE IL CAMBIO, si prepara Rizzo
38′ Ascoli, esce Nicoletti entra Rizzo
39′ l’Ascoli conquista una punizione sulla linea dell’area, batte Silipo completamente fuori misura palla sopra la traversa
45′ concessi due minuti di recupero
47′ TERMINA LA PRIMA FRAZIONE
SECONDO TEMPO
45′ inizia la ripresa, il Potenza in pressing ultra offensivo
46′ Ammonito Petrungaro per un intervento scomposto su Rizzo
49′ tiro di Corradini dal vertice deviato da Cucchietti poi Guiebre non riesce a ribadire
50′ OCCASIONE POTENZA penetra in area D’Auria, uscita bassa di Vitale che mette in corner
51′ OCCASIONE ASCOLI, Rizzo Pinna si divora il tap in che poteva portare al vantaggio su cross di Silipo rasoterra in area piccola
53′ conclusione di Silipo dal vertice, sinitro a giro deviato con la mano di richiamo in corner da Cucchietti
54′ Doppio cambio Potenza, fuori D’Auria e Castorani dentro Schimmenti e Ghisolfi
58′ incursione di Rizzo Pinna che si inserisce in area palla al piede, tiro potente ma fuori misura
60′ doppio cambio Ascoli escono Gori e Rizzo Pinna, dentro Chakir e Milanese
65′ sfiora il palo con un rasoterra dal limite Petrungaro
67′ Doppio cambio Potenza: fuori De Marco e Murano, dentro Felippe e Selleri
68′ Bel taglio di Ghisolfi che viene servito in area defilato sulla destra, tiro che termina sulla parte esterna della rete
70′ doppio cambio Ascoli, escono D’Uffizi e Corradini dentro Oviszach e Del Sole
72′ gol annullato a Chakir per offside, ben servito da Del Sole con un filtrante si era involato in area e infilato con un diagonale rasoterra
77′ Oviszach si libera in mezzo a tre in area, poi però il suo rasoterra è fuori misura e termina sul fondo
78′ cambio Potenza fuori Siatounis, dentro Delle Monache
80′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL CHAKIR, Guiebre si invola sulla fascia e serve sul lato opposto Chakir che si sfila dietro il difensore ospite e infila con un rasoterra diagonale perfetto sul secondo palo
84′ Destro di Ghisolfi dal limite para senza problemi Vitale
90′ 4 minuti di recupero
94′ TERMINA IL MATCH, L’ASCOLI è IN SEMIFINALE
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