ASCOLI PICENO – L’estate è alle porte e l’Amministrazione comunale pensa ai cittadini più anziani. Il Comune ha dediso di mettere a disposizione delle persone ultrasessantacinquenni residenti sul territorio un soggiorno marino in un hotel di San Benedetto, dal 5 al 12 settembre.

“Prenderci cura dei nostri anziani – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è una priorità che non viene meno neanche d’estate, anzi. Con questa iniziativa vogliamo offrire loro una settimana di riposo, di mare e di compagnia”.

Il servizio è completamente gratuito per chi ha un Isee fino a 8.191,04 euro. Per redditi compresi tra questa soglia e 13.159,38 euro è prevista una compartecipazione graduata, mentre oltre questa cifra il costo è a carico dell’interessato, con un massimo di 398 euro a settimana in pensione completa.

“Questo soggiorno – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – non è solo una vacanza, ma un gesto concreto di attenzione verso una fascia di popolazione che spesso vive i mesi estivi con maggiore fragilità”.

Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del 15 giugno 2026.

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